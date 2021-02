Fan de « Demon Slayer » anime une bataille tant attendue

« Demon Slayer » a pris d’assaut le monde avec son premier long métrage en « Train Mugen », à la suite des jeunes membres de la « Demon Slayer Corps » essayant de combattre une série de menaces surnaturelles tout en Ils voyagent à bord d’une locomotive en fuite, et un fan a décidé d’essayer d’animer une scène passionnante du manga.

Bien que l’histoire de Tanjiro, Nezuko et les épéistes du pilier ont pris fin avec le manga racontant sa dernière histoire, les fans attendent la prochaine saison de l’anime pour continuer l’histoire du Démon Slayer Corps.

La l’animation voit les piliers combattre la Lune supérieure # 1, le deuxième plus puissant des démons et utilisateur du souffle lunaire, ses capacités constituaient un danger pour les piliers, qui lui faisaient face de toute leur puissance et utilisant tous leurs outils à leur disposition.

« Démon Slayer: Mugen Train » a déjà généré des centaines de millions de dollars de bénéfices, il n’est même pas sorti en salles en Amérique du Nord jusqu’à présent, bien que cela semble définitivement sur le point de changer car la franchise a fait allusion à une sortie occidentale pour cela sur année 2021.

