Famke Janssen ne dira pas non au retour en tant que Jean Grey dans la franchise X-Men du MCU

Même si Sophie Turner était la dernière version live-action du X Men le personnage de Jean Gray pour orner le grand écran, pendant plusieurs générations, le rôle de Jean sera à jamais associé à Famke Janssen, qui a joué le personnage dans un certain nombre de X Men films depuis le début des années 2000. Dans une interview avec CBR, on a demandé à Janssen si elle serait intéressée à revenir en tant que Jean dans le prochain redémarrage du MCU de X Men, et l’actrice a indiqué qu’elle serait ouverte à l’idée dans les bonnes circonstances.

« Je veux dire, je pense que c’est un personnage merveilleux. Sophie [Turner] a fait un travail tellement incroyable avec Jean Gray et le Phoenix que je ne sais pas s’ils le feraient. Mais, bien sûr, je veux dire, c’est un personnage emblématique. Et je l’ai jouée cinq fois dans tous les différents films dans lesquels j’étais, y compris The Wolverine, donc ça a été une expérience merveilleuse et un personnage vraiment formidable à explorer. Et nous l’avons vu, évidemment, avec Patrick Stewart et Ian McKellen, qu’ils les ont ramenés en même temps que leurs versions plus jeunes dans les films. Alors qui sait? On ne sait jamais. La vie est très imprévisible – comme nous le savons tous plus que jamais. «

Le monde des films de bandes dessinées n’est pas étranger aux personnages hérités, qu’il s’agisse de Lynda Carter apparaissant dans Wonder Woman 1984 ou JK Simmons reprenant son rôle de J.Jonah Jameson dans le MCU après être apparu initialement dans Sam Raimi’s Homme araignée films. Ce serait un retour en arrière passionnant pour les fans à voir Famke Janssen apparaissent également dans le MCU, sinon en tant que Jean, puis en tant que personnage différent. Selon l’actrice, il serait intéressant de jouer un nouveau personnage, peut-être un méchant, dans un film de super-héros.

« Oh mon Dieu, je suis sûr qu’il y en a tellement [comic characters I can play]. Je n’arrive pas à penser de ma tête parce que ce ne sont pas les genres de films que j’ai tendance à regarder beaucoup ou de bandes dessinées que je lis ou quelque chose comme ça. Mais les grands méchants ne manquent pas, j’en suis sûr. J’ai joué beaucoup moi-même. Et ils sont toujours si juteux. Tu sais, ça dépend. «

Même si très peu de détails sont connus sur la manière dont Marvel Studios a l’intention de redémarrer le X Men pour le MCU, les fans espèrent le précédent X Men les films réalisés sous les studios Fox ne seront pas entièrement oubliés.

Récemment, il a semblé être confirmé que Fox X Men serait sauter dans le MCU quand Evan Peters, qui a joué Quicksilver dans la franchise de super-héros de Fox, a fait ses débuts le WandaVision comme le même personnage.

Malheureusement, il a finalement été révélé que Peters jouait un nouveau personnage, un civil ordinaire qui avait simplement été trompé en lui faisant croire qu’il était Quicksilver. Les fans étaient assez contrariés par le truquage et ne peuvent toujours pas décider de ce que la révélation signifie en ce qui concerne le rôle du précédent X Men acteurs du MCU. Cette nouvelle vient de ComicBookResources.

Sujets: X-Men