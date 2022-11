Family Guy Saison 21 Episode 9 Date de sortie, heure: spoilers, compte à rebours

Tous les amateurs d’animation attendent actuellement la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 21 de Family Guy. Comme cette série d’animation est regardée dans différentes régions et pour cette raison, de nombreux fans veulent savoir quand cet épisode va sortir. Après avoir remarqué l’excitation des fans, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, dans cet article, nous vous ferons part de toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 21 de Family Guy. Sans perdre de temps, sachons simplement toutes les informations sur le prochain épisode de cette série animée.

C’est une sitcom animée américaine et cette série a été créée par Seth MacFarlane et développée par MacFarlane et David Zuckerman. Le premier épisode de cette série animée est sorti le 31 janvier 1999. Cette série est regardée dans les différentes régions.

L’histoire de cette série animée tourne autour d’une famille nommée la famille Griffin. La famille est composée de différents membres et au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez vraiment très drôle. Vous pouvez facilement supposer que cette émission dure depuis longtemps et que les fans adorent toujours cette série. Donc, en ce moment, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 21 de Family Guy. Alors sachons-le.

Family Guy Saison 21 Épisode 9 Date de sortie

Dans ce paragraphe, nous allons partager la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 21 de Family Guy. Le nom de cet épisode est Carny Knowledge et il sortira finalement le 4 décembre 2022. Si vous voulez savoir ce qui se passera dans cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée et vous pourrez alors en profiter. épisode.

Où diffuser Family Guy?

Désormais, le réseau officiel de cette série animée est Fox. Il est également disponible en streaming sur de nombreuses plateformes en ligne comme Hulu, Vudu, Prime Video et iTunes. La disponibilité de cette série sur ces plateformes variera également selon votre région.

Liste des épisodes

Maintenant, dans cette section, nous allons partager la liste des épisodes de la saison 21.

Le gars des Oscars

Bend ou Blockbuster

Une expérience de changement de femme

Le candidat Munchurien

Code décompressé

Joyeux Holo-ween

Le Stewaway

Obtenez Stewie

Connaissance charnelle

Spoilers

Maintenant, nous allons fournir les spoilers de cet épisode à venir. Si vous ne voulez pas avoir de spoilers, vous pouvez sauter ce paragraphe.

Peter et Chris terminent derniers dans un jeu « Generation Gap » lors d’un carnaval, les forçant à essayer de se reconnecter; Brian commence à sortir avec un carny, avec qui il ne peut pas rompre même après avoir été témoin de certaines de ses habitudes grossières.

Emballer

Nous terminons cet article dans l’espoir que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 de la saison 21 de Family Guy dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, les détails de la distribution et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées sur cette page proviennent de sources officielles. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 21 de Family Guy, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

