« Family Guy » Saison 20 Episode 9 aura un épisode spécial sur le thème du noir qui prendra vie. Peter se transforme en un détective classique et est chargé de trouver qui est responsable de l’enlèvement et de l’enlèvement d’un membre de sa famille. Nous sommes sur le point d’assister à un tout nouveau look pour Peter. Avant d’arriver au nouveau, n’oublions pas que Peter a perdu son emploi ces derniers jours. Tout cela parce qu’il mettait ses efforts dans quelque chose que Peter pensait être plus précieux que de travailler dans son travail. Il est difficile de dire si Peter aurait choisi Détective pour être la prochaine étape de sa carrière. C’est une semaine à l’avance, c’est pourquoi nous devons découvrir s’il était salarié ou non au départ.

Tous les problèmes au travail ont commencé avec l’arrivée d’un nouveau patron. C’est à ce moment que Peter s’est rendu compte qu’il se disputait avec les mauvaises personnes. Le nouveau patron croyait en l’efficacité, mais Peter avait autre chose en tête. Tout cela se passait, c’était la première fois que Stewie était détenu. Le seul problème est que Stewie avait peur de l’idée qu’il passerait du temps avec des enfants plus âgés. Cependant, ce qui est encore plus choquant, c’est le fait qu’il était une personne totalement différente. Regardons cela aussi en arrière et découvrons quelle était la raison de son arrestation en fait.

‘Family Guy’ Saison 20 Episode 9 Date de sortie et spoilers

L’épisode 9 de la saison 20 de « Family Guy » sera diffusé le 28 novembre 2021. Le titre de l’épisode est « Chaque jour, le Fatman sonne deux fois ». Le synopsis officiel de l’épisode indique que la série est entièrement noire. Cela signifie bienvenue dans le monde des classiques. Peter joue le personnage d’un tout nouveau personnage qu’il veut probablement appeler Mac. Sœur Megan a été kidnappée et Peter relève le défi de découvrir où elle se cache et qui est derrière ce problème. Que sont-ils? Peut-être toute la famille Griffin aussi ? Nous pourrions voir la famille Griffin dans Family Guy Saison 20 Episode 9.

