Familles, les défenseurs sensibilisent à la violence faite aux femmes et aux enfants autochtones

De la capitale nationale aux communautés autochtones du sud-ouest américain, des hauts fonctionnaires du gouvernement, des membres de la famille et des défenseurs se sont réunis mercredi dans le cadre d’un appel à l’action pour s’attaquer au problème persistant de la violence contre les femmes et les enfants autochtones.

La secrétaire américaine de l’Intérieur Deb Haaland et d’autres responsables fédéraux ont commémoré la journée annuelle de sensibilisation en tant que caravane de motocyclistes prévoyait de descendre dans les rues de Phoenix, les défenseurs se sont rendus sur les médias sociaux et les familles se sont préparées pour une nuit de veillées aux chandelles et de prière.

À Washington, un événement organisé par des fonctionnaires fédéraux a commencé par une prière demandant des conseils et de la grâce pour les familles autochtones qui ont perdu des proches et celles qui ont été victimes de violence. Avant et après un moment de silence, les responsables de diverses agences ont promis de continuer à travailler avec les tribus pour faire face à la crise.

Dans le cadre de la cérémonie, un châle commémoratif rouge avec les noms des femmes autochtones disparues et tuées a été drapé sur une longue table pour se souvenir de la vie derrière ce que Haaland a qualifié de statistiques alarmantes et inacceptables. Plus de noms ont été ajoutés au châle mercredi.

Haaland, le premier Amérindien à diriger une agence du cabinet américain et un ancien représentant démocrate américain du Nouveau-Mexique, a rappelé avoir entendu des familles témoigner de la recherche d’êtres chers par eux-mêmes et d’avoir apporté une jupe ruban rouge à une audience du Congrès qui représentait un autochtone disparu et tué. Les Américains.

Haaland a affiché mercredi un châle rouge sur une chaise vide dans son bureau pour symboliser ceux qui ont disparu et honorer le mouvement qui a sonné l’alarme. Elle pense que la nation a atteint un point d’inflexion, affirmant qu’il est temps de résoudre la crise.

«Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans sa communauté, mais la crise des peuples autochtones disparus et assassinés en est une à laquelle les communautés autochtones sont confrontées depuis l’aube de la colonisation», a-t-elle déclaré en se joignant virtuellement à la cérémonie. balayé sous le tapis par le manque d’urgence, d’attention et de financement. »

Le 5 mai, la célébration de la Journée nationale de sensibilisation aux personnes autochtones disparues et assassinées met en lumière l’épidémie de violence qui sévit de manière disproportionnée dans les communautés autochtones. https://t.co/QSbI62KMB6 pic.twitter.com/9hKpBRQtsh – Département américain de l’intérieur (@Interior) 5 mai 2021

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a également publié une déclaration, affirmant que le ministère de la Justice était « déterminé à trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité publique rencontrés par les communautés tribales et à les protéger de la violence, des abus et de l’exploitation. »

Les femmes autochtones ont été victimisées à des taux étonnants, les chiffres fédéraux montrant qu’elles – avec les femmes noires non hispaniques – ont connu les taux d’homicides les plus élevés. Pourtant, une enquête d’Associated Press en 2018 a révélé que personne ne connaît le nombre précis de cas d’Amérindiens disparus et assassinés dans tout le pays, car beaucoup ne sont pas signalés, d’autres ne sont pas bien documentés et aucune base de données gouvernementale ne les suit spécifiquement.

Au cours de l’année écoulée, des groupes de défense des droits ont signalé que les cas de violence domestique contre les femmes et les enfants autochtones et les agressions sexuelles ont augmenté alors que les groupes à but non lucratif et les travailleurs sociaux se sont démenés pour relever les défis supplémentaires découlant de la pandémie de coronavirus.

Le président Joe Biden a publié mardi une proclamation sur la Journée de sensibilisation aux personnes autochtones disparues et assassinées. Il a promis de renforcer les ressources pour faire face à la crise et de mieux consulter les tribus pour tenir les auteurs responsables et assurer la sécurité des communautés.

En cette Journée des personnes autochtones disparues et assassinées, nous honorons la mémoire des peuples autochtones que nous avons perdus à cause du meurtre et de ceux qui sont toujours portés disparus. Mon administration est résolue à travailler avec les nations tribales pour garantir une action rapide et efficace. https://t.co/DNfgOcWBdt – Président Biden (@POTUS) 5 mai 2021

Haaland a déclaré que cela comprend plus de personnel dans une unité du Bureau des affaires indiennes des États-Unis dédiée à la résolution des cas non résolus et à la coordination avec le Mexique et le Canada pour lutter contre la traite des personnes.

Le travail de l’administration s’appuiera sur certaines des initiatives lancées sous le mandat de l’ancien président Donald Trump. Cela comprenait un groupe de travail composé du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice et d’autres agences fédérales pour lutter contre les crimes violents dans le pays indien.

Les défenseurs ont déclaré que le manque de ressources et les problèmes de juridiction complexes ont exacerbé les efforts pour localiser les personnes portées disparues et résoudre d’autres crimes dans le pays indien. Ils ont également souligné la nécessité de services plus adaptés à la culture.

Le président Biden a été proclamé aujourd’hui Journée des personnes autochtones disparues et assassinées. Le BIE soutient la prévention #MMIP. Nous vous encourageons à observer avec nous en portant du rouge et à sensibiliser votre communauté à ce problème. Lisez la proclamation ICI: https://t.co/zAFq6Lk4LO pic.twitter.com/ZiiH7Monm6 – BureauIndianEdu (@BureauIndianEdu) 5 mai 2021

Bryan Newland, principal secrétaire adjoint aux Affaires indiennes au ministère de l’Intérieur, a déclaré que la dotation en personnel de l’unité du Bureau des affaires indiennes passera d’une équipe de 10 à plus de 20 agents et agents spéciaux avec un personnel administratif et de soutien qu’elle n’avait pas auparavant.

Il a également déclaré que le gouvernement fédéral avait commencé à distribuer des fonds en vertu de l’American Rescue Plan Act, dont 60 millions de dollars pour la sécurité publique et l’application de la loi dans le pays indien.

«Nous cherchons vraiment à tirer parti de beaucoup de choses qui ont été faites, à les élargir et à les concentrer», a déclaré Newland.

Haaland a déclaré mardi aux journalistes que le succès serait mesuré en résolvant des cas froids.

«À l’heure actuelle, il y a des gens dans ce pays qui ne savent pas où sont leurs proches. Ils n’ont pas été retrouvés », a-t-elle déclaré.« Nous voulons être en mesure de répondre à cette question. Nous voulons nous assurer que les gens peuvent avoir une certaine clôture au sujet de leurs proches disparus. »