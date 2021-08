Familles du 11 septembre au président Biden : ne venez pas à nos événements commémoratifs

Près de 1 800 Américains directement touchés par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 s’opposent à la participation du président Joe Biden à tout événement commémoratif cette année, à moins qu’il ne respecte sa promesse de déclassifier les preuves du gouvernement américain qui, selon eux, pourraient montrer un lien entre les dirigeants saoudiens et le attaques.

Les membres de la famille des victimes, les premiers intervenants et les survivants publieront vendredi une déclaration appelant Biden à ignorer les événements du 20e anniversaire à New York et à Shanksville, en Pennsylvanie, et au Pentagone à moins qu’il ne publie les documents, qui, selon eux, impliquent des responsables saoudiens dans le soutien. les actes de terrorisme. Le groupe affirme qu’en tant que candidat, Biden s’est engagé à être plus transparent et à divulguer autant d’informations que possible, mais que son administration a depuis lors ignoré leurs lettres et leurs demandes.

« Nous ne pouvons pas, de bonne foi, et avec vénération pour les personnes perdues, malades et blessées, accueillir le président sur nos terres sacrées jusqu’à ce qu’il remplisse son engagement », ont-ils écrit dans un communiqué obtenu par NBC News.

« Depuis la conclusion de la Commission sur le 11 septembre en 2004, de nombreuses preuves d’enquête ont été découvertes impliquant des responsables du gouvernement saoudien dans le soutien aux attaques », indique le communiqué. « Par le biais de plusieurs administrations, le ministère de la Justice et le FBI ont activement cherché à garder ces informations secrètes et à empêcher le peuple américain d’apprendre toute la vérité sur les attentats du 11 septembre. »

Parmi les documents recherchés par le groupe figurent des preuves à l’appui trouvées lors d’une vaste enquête du FBI sur les attaques qui a examiné les liens présumés avec l’Arabie saoudite et a été achevée en 2016.

Brett Eagleson, dont le père, Bruce, est décédé au World Trade Center, a déclaré que lui et ses cosignataires « sont collectivement à bout de nerfs avec notre propre gouvernement ».

Brett Eagleson était adolescent lorsque son père, Bruce, est parti, tué lors des attentats du 11 septembre. Avec l’aimable autorisation de la famille Eagleson

« Nous sommes frustrés, fatigués et attristés par le fait que le gouvernement américain ait choisi pendant 20 ans de garder les informations sur la mort de nos proches derrière les verrous », a déclaré Eagleson, qui fait partie d’un groupe de proches des victimes qui ont déposé une plainte un procès fédéral accusant l’Arabie saoudite d’être complice des attentats.

Alors que le rapport de la Commission sur le 11 septembre a révélé que l’Arabie saoudite avait été un «allié problématique», en particulier lorsqu’il s’agissait de partager des renseignements, l’enquête n’a trouvé aucune preuve impliquant des dirigeants saoudiens dans l’attaque.

« Le personnel de la Commission n’a trouvé aucune preuve que le gouvernement saoudien, en tant qu’institution ou en tant que hauts fonctionnaires individuels, soutient ou soutient sciemment al-Qaïda ; Cependant, le manque de sensibilisation au problème et l’incapacité à exercer un contrôle sur les institutions ont créé un environnement dans lequel une telle activité a prospéré », indique le rapport.

Il a cependant identifié les ressortissants saoudiens comme une source majeure de financement d’Al-Qaïda. Le gouvernement saoudien a nié tout lien avec les attaques.

Eagleson s’est dit convaincu que les hauts dirigeants du gouvernement saoudien étaient au courant de l’attaque prévue et n’ont rien fait pour l’arrêter.

Parmi les preuves qu’il cite se trouve le témoignage sous serment de 2017 de l’ancien agent spécial du FBI Stephen Moore, qui était en charge de l’équipe de Los Angeles Task Force pour PENTTBOM, l’enquête du FBI sur les attentats du 11 septembre.

« Sur la base des preuves que nous avons recueillies au cours de notre enquête, j’ai conclu que le personnel diplomatique et du renseignement du Royaume d’Arabie saoudite a sciemment fourni un soutien matériel aux deux pirates de l’air du 11 septembre et a facilité le complot du 11 septembre. Mes collègues de notre enquête ont partagé cette conclusion », a déclaré Moore dans son affidavit.

Brett Eagleson, un fils de Bruce Eagleson, victime du 11 septembre, est assis dans l’abri d’un terrain de baseball où son père entraînait à Middletown, Connecticut, le 2 juillet. Jessica Hill / AP

Les administrations de George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump ont également refusé de déclassifier les pièces justificatives, invoquant des problèmes de sécurité nationale. L’administration Trump a invoqué le privilège des secrets d’État en 2019 pour justifier le maintien de documents classifiés.

« Vingt ans plus tard, il n’y a tout simplement aucune raison – des allégations non fondées de « sécurité nationale » ou autre – de garder ces informations secrètes », a écrit le groupe. « Mais si le président Biden renonce à son engagement et se range du côté du gouvernement saoudien, nous serions obligés de nous opposer publiquement à toute participation de son administration à toute cérémonie commémorative du 11 septembre. »

Eagleson a déclaré dans une interview: « La responsabilité s’arrête au président. »

Lui et ses collègues membres de la communauté du 11 septembre ont été « ignorés » par le procureur général, le directeur du FBI et d’autres hauts responsables de l’administration, a-t-il déclaré.

Biden « doit vraiment être celui qui s’engage et prend des mesures », a déclaré Eagleson, ajoutant que les familles espèrent un jour où le président « travaillera avec nous et non contre nous ».

Eagleson a déclaré que son groupe était optimiste après une lettre du candidat Biden en octobre promettant la transparence à ce sujet.

« J’ai l’intention d’être un président pour tous les Américains et j’entendrai toutes leurs voix », a écrit Biden. « Les familles du 11 septembre ont raison de rechercher la pleine vérité et la responsabilité. … Je demanderai à mon procureur général d’examiner personnellement le bien-fondé de tous les cas où l’invocation du privilège est recommandée, et de privilégier la divulgation dans les cas où, comme ici, les événements en question se sont produits il y a deux décennies ou plus . «

Mais la plupart des lettres et des tentatives pour joindre l’administration depuis l’inauguration de Biden sont restées sans réponse, et maintenant, a déclaré Eagleson, la patience est à bout.

« Nous avions grand espoir que le président Biden, qui a fait campagne pour ramener la vérité et la confiance au bureau ovale, valoriserait la vie et les sacrifices des citoyens américains plutôt que les relations diplomatiques avec un pays accusé de meurtre de masse », a déclaré Eagleson.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que son bureau de l’engagement public et le personnel du Conseil de sécurité nationale avaient rencontré les membres des familles des victimes du 11 septembre pour discuter de leurs demandes de documents et « entendre leurs réflexions sur les priorités politiques ».

« Nos cœurs sont avec les familles qui ont perdu des êtres chers le 11 septembre, en particulier en ces jours précédant le 20e anniversaire des attentats », a déclaré le porte-parole dans un communiqué vendredi matin.

Le porte-parole a noté que Biden s’était engagé à demander au ministère de la Justice de résoudre les problèmes liés à l’invocation par l’ancienne administration du privilège des secrets d’État, en particulier qu’il soit « étroitement adapté » et non entrepris pour « éviter l’embarras » d’une personne ou d’une organisation.

« Nous sommes impatients d’avoir plus à partager dans les prochains jours sur les mesures que nous prenons pour assurer une plus grande transparence en vertu de la loi », a ajouté le porte-parole.

Eagleson a déclaré qu’il pensait que le gouvernement américain ne divulguerait pas les documents en raison des liens diplomatiques et militaires étroits entre les États-Unis et l’Arabie saoudite.

« Vingt ans, c’est beaucoup trop long pour que quiconque, en particulier des milliers de familles américaines, apprenne la vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches », a-t-il déclaré, affirmant qu’il était « cruel et inhabituel que le gouvernement nous fasse attendre aussi longtemps ».

Eagleson a fait valoir que la communauté des membres de la famille du 11 septembre, des survivants et des premiers intervenants a fait tout ce que le gouvernement lui a demandé après les attentats. « Maintenant, 20 ans plus tard, quand nous en avons besoin, ils frottent du sel dans une plaie ouverte et ne nous donnent pas les documents », a-t-il déclaré.

« Cela ne devrait pas prendre autant de combats », a-t-il déclaré. « Le président des États-Unis devrait être à côté de nous. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.