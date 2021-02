Famille Addams: Netflix annonce un spin-off sinistre de Tim Burton

Le légendaire « Famille Addams«Avec Gomez, Oncle Fester et les mains glacées sont de retour: Netflix annonce une nouvelle série sombre de la famille culte. Personne de moins que Directeur Tim Burton devrait-on série mystère humour noir à propos de la fille de la maison, « Mercredi«Spin-off qui continuera l’histoire de la famille en tant que spin-off.

De quoi parle la nouvelle série? L’intrigue raconte l’histoire du jeune mercredi particulier qui fréquentait la Nevermore Academy. La jeune femme tente de maîtriser ses capacités surnaturelles croissantes alors qu’elle enquête de sa propre initiative sur une série de meurtres dans sa ville natale et tente de résoudre une mystérieuse énigme dans laquelle ses parents étaient impliqués il y a environ 25 ans.

Le réalisateur de Batman tourne humour noir Série mystère

La nouvelle série est décrite comme une Mélange de « Chilling Adventures of Sabrina » et « Riverdale », les deux sont également disponibles sur Netflix. Le réalisateur Tim Burton est connu pour ses films à l’humour noir et morbides comme « Beetlejuice », « The Nightmare Before Christmas », « Corpse Bride », « Sweeney Todd », « Dark Shadows » ainsi que les films emblématiques de DC « Batman » et « Batman » revient « avec Michael Keaton comme Dark Knight.

Ensemble avec les deux Créateurs de « Smallville » et les écrivains, Alfred Gough et Miles Millar, Burton tourne maintenant son attention vers la famille Snapping Addams. La première est une saison avec huit épisodes prévu. En attendant, elle a À la recherche d’un casting a commencé.

Tim Burton apporte mercredi Addams à Netflix dans une série d’action en direct sur le passage à l’âge adulte! Burton fera également ses débuts en tant que réalisateur télévisé sur le mystère infusé de manière surnaturelle qui suit mercredi en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. pic.twitter.com/8ei3wIUrxq – Netflix (@netflix) 17 février 2021