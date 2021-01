« Fallout: New Vegas »: mod ambitieux après 7 ans de développement

UNE mod étendu créé pour fanatiques de « Fallout: New Vegas » est finalement sorti après 3 ans de votre annonce, permettant aux joueurs d’explorer le terrain vague autour Portland, Oregon.

Il mod il était si populaire qu’il a brièvement bloqué la page « Nexus Mods » qui abritait le mod, a rapporté Eurogamer.

« Fallout: New Vegas: The Frontier » est décrit comme une « nouvelle modification de la taille du jeu » qui a été créé par un «groupe passionné de dizaines de membres de la communauté sur une période de sept ans», selon l’explication sur la page de Mods Nexus.

L’expansion considérable comprend trois nouvelles lignes de quêtes principales pour la République de New California, The Northern Legion et Crusaders of Steel, chacun avec plus de 15 heures de jeu et « des dizaines de milliers de lignes de nouveau dialogue avec voix ».

Bien qu’il n’y ait eu aucune nouvelle sur les futurs projets de Fallout, Bethesda a récemment annoncé qu’ils travaillaient actuellement avec Machine Games pour créer un titre pour «Indiana Jones» pour Jeux Lucasfilm.