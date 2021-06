Fallout: Londres ressemble à l’un des mods Fallout les plus impressionnants à ce jour

Fallout: Londres la bande-annonce de sortie est tombée hier et cela a l’air ridicule. Un « mod de la taille d’un DLC » pour Bethesda Fallout 4, Fallout: London emmène la série dans le monde post-apocalyptique de Londres avec un style tel que vous vous demandez pourquoi cela ne s’est pas produit avant.

Tout ce que vous attendez d’un jeu Fallout se déroulant à Londres est ici : Big Ben, les Queen’s Guards (les Beefeaters) avec armures et épées, et bien sûr, les emblématiques bus rouges à impériale. Le tout est surmonté d’un avec goût voix off stéréotypée de cockney.

La bande-annonce s’ouvre sur « We’ll Meet Again » de Vera Lynn, une chanson pratiquement écrite pour Fallout, même s’ils ne le savaient pas à l’époque…

Ce mod n’est pas seulement une refonte esthétique de Fallout 4, cependant. Fallout : Londres est une refonte totale. Il y a tellement de contenu ici que c’est fondamentalement comme un tout nouveau jeu.

SEPT nouvelles factions vont être ajoutées avec le mod complet, y compris la 5e colonne étrangement pertinente (un groupe de populistes qui aiment l’Union Jack) et les hilarants Camelot Knights, car que serait le Londres apocalyptique sans certaines personnes se déguisant en héros arthuriens ?

La bande-annonce fait également plusieurs clins d’œil à la Première et à la Seconde Guerre mondiale (vous pouvez même voir des ballons de barrage voler au-dessus de la ligne d’horizon de Londres) qui ne manqueront pas de rendre toute cette expérience unique.

Fallout: London comprend une toute nouvelle distribution de personnages et de PNJ et s’écarte complètement du scénario original de Fallout 4. Aucune des factions d’origine n’apparaît dans le mod, ce qui est logique, étant donné que le monde s’est effondré. Pas beaucoup de vols transatlantiques, je pense.

Londres est riche pour la cueillette quand il s’agit d’architecture et de narration. Les plans des bâtiments coloniaux en ruine et du métal tordu des avions tombés sont incroyables – ils ont l’air si beaux, en fait, qu’il me semble bizarre que personne n’ait pris la peine de penser à Fallout au Royaume-Uni auparavant.

Il n’y a pas encore de date de sortie prévue pour Fallout: London. L’équipe est composée de bénévoles. Diverses mises à jour ont été publiées ici et là depuis un certain temps, mais c’est le premier aperçu du mod en action.

Cela signifie-t-il qu’il est presque terminé ? Honnêtement, probablement pas. Un mod de cette envergure n’est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Attendez-vous un peu pour celui-ci, mais à première vue, l’attente en vaudra la peine.