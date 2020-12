Fallout 76 présente sa nouvelle bande-annonce, « Fractured Steel »

L’extension gratuite est maintenant disponible sur toutes les plateformes

La Confrérie de l’Acier a planté son drapeau dans les Appalaches la semaine dernière avec la sortie de Dawn of Steel, la dernière mise à jour gratuite de Fallout 76. Dawn of Steel est le premier chapitre de la nouvelle mission de la Brotherhood of Steel, gratuit pour les joueurs de Fallout 76, qui ajoute de nouveaux endroits à visiter, de nouvelles options pour étendre les CAMP, de nouvelles armes et armures, de nouveaux PNJ et bien plus encore. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement:

La source: Communiqué de presse Bethesda