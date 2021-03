Fallout 76 déverrouille le coffre-fort avec la feuille de route du contenu 2021

Bethesda est peut-être partie, mais Fallout 76 ne l’est pas! Le soutien continu engagé de l’éditeur pour le RPG en ligne sur PlayStation 4, ce qui signifie que vous pourrez profiter de toute sa suite de contenu 2021. La société a publié une feuille de route aujourd’hui, qui décrit un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre, à partir de la saison 4 au printemps prochain.

Les principales fonctionnalités actuellement testées sur le serveur de test public du titre comprennent des chargements SPÉCIAUX et des emplacements CAMP, ainsi qu’une refonte complète des objectifs des opérations quotidiennes, vous offrant ainsi plus de variété. Le développeur teste également certaines améliorations de la qualité de vie, telles que l’aide à la visée et la fabrication par lots – vous pouvez en savoir plus ici.

Ensuite, dans la fenêtre d’été, la saison 5 marquera la conclusion du scénario de la Confrérie de l’acier, avec de nouvelles quêtes et des PNJ avec lesquels interagir. Il y aura également de nouvelles armes légendaires et armures légendaires à fabriquer, vous préparant pour la grande mise à jour de la saison 6 à l’automne. Celui-ci est gardé secret pour le moment, mais l’éditeur taquine plus d’ajustements à Daily Ops.

Enfin, la période hivernale ajoutera des animaux de compagnie CAMP et de nouveaux événements mondiaux et saisonniers, donc fondamentalement une année complète de nouveau contenu à travailler – en plus de tout ce qui est déjà dans le jeu. Nous sommes curieux: combien d’entre vous jouent toujours activement à Fallout 76, et que pensez-vous du titre maintenant qu’il a été répété?