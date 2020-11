Fallout 76: Dawn of Steel, bande-annonce et date

Fallout 76 C’est l’expérience multijoueur de l’une des franchises les plus réussies et les plus populaires de l’industrie du jeu vidéo. Malgré le fait qu’au départ, le titre n’avait pas l’accueil qu’il recherchait, Bethesda a refusé de jeter l’éponge, et c’est quelque chose qui est montré en ce que dans quelques semaines, nous aurons la possibilité de profiter ‘Dawn of Steel ‘, son nouveau contenu gratuit.

Dawn of Steel arrive à Fallout 76 en décembre

Ensuite, nous vous laissons avec le bande-annonce de présentation of Dawn of Steel, qui sera disponible sur 1 décembre 2020:

Depuis Bethesda ont précisé que Dawn of Steel est la nouvelle mission de Brotherhood of Steel, qui placera comme principal point narratif la présence de Leila Rahmani, qui, avec ses troupes, cherchera à établir une nouvelle section des Appalaches. Les joueurs peuvent visiter de nouvelles colonies, rencontrer d’autres PNJ, acquérir plus d’armes et d’armures et décider de travailler pour ou contre d’autres factions.

Quant à contenu De Dawn of Steel, voici tout ce que les joueurs peuvent apprécier:

Nouvelle chaîne de quêtes – Décidez comment aider les PNJ de la Confrérie de l’Acier dans le premier chapitre de leur nouvelle histoire.

– Décidez comment aider les PNJ de la Confrérie de l’Acier dans le premier chapitre de leur nouvelle histoire. Nouveaux emplacements et équipements – Débloquez des armes et armures uniques de Dawn of Steel et explorez de nouveaux endroits habités par des membres de la Fraternité et d’autres factions.

– Débloquez des armes et armures uniques de Dawn of Steel et explorez de nouveaux endroits habités par des membres de la Fraternité et d’autres factions. Tableau de bord SCORE Saison 3 – Rejoignez l’agent temporaire KD Inkwell pour l’aider dans la Guilde des antiquaires et gravir les échelons pour gagner de nouvelles récompenses comme des alliés du CAMP, des boîtes à lunch et plus encore. Cela commence le 15 décembre.

– Rejoignez l’agent temporaire KD Inkwell pour l’aider dans la Guilde des antiquaires et gravir les échelons pour gagner de nouvelles récompenses comme des alliés du CAMP, des boîtes à lunch et plus encore. Cela commence le 15 décembre. Caméras pour CAMP – Construisez et décorez de nouvelles zones souterraines, séparées de votre CAMP principal. Terminez une nouvelle mission et obtenez la première caméra gratuitement à partir du 1er décembre.

– Construisez et décorez de nouvelles zones souterraines, séparées de votre CAMP principal. Terminez une nouvelle mission et obtenez la première caméra gratuitement à partir du 1er décembre. Alliés légers– Au fur et à mesure que vous progressez pendant la saison 3, recrutez deux nouveaux alliés offrant des bonus exclusifs du CAMP

Enfin, nous nous souviendrons que ceux qui souhaitent explorer le vaste monde en ligne de Fallout 76 peuvent le faire sur PS4, Xbox One ou PC.

