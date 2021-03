FallonVision Spoofs WandaVision sur The Tonight Show avec Elizabeth Olsen et Kathryn Hahn

Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon pris sur WandaVision mercredi soir avec une nouvelle parodie mettant en vedette Elizabeth Olsen. Doublé FallonVision, le segment commence par un Spectacle de ce soir intro qui rappelle les années 1950 lorsque Fallon présente Olsen en tant qu’invité. Au fur et à mesure que l’entrevue progresse, Jimmy et Elizabeth traversent différentes périodes de temps Le spectacle de ce soir avec leur apparence changeant en conséquence. Vous pouvez regarder la parodie ci-dessous.

Pendant le croquis, Olsen se rend compte qu’elle est dans une sorte de distorsion temporelle que Jimmy orchestre d’une manière ou d’une autre. La version des années 90 d’Elizabeth suppose que Fallon fait tout cela parce qu’il veut revenir à l’époque où les choses étaient normales, avant la pandémie. Après avoir reçu un discours d’encouragement du WandaVision star sur la façon dont il est nécessaire de le laisser aller, Fallon’s Tonight Show revient à son format 2021 … seulement pour qu’il soit révélé qu’un certain quelqu’un d’autre du nom de Kathryn Hahn était derrière tout le fiasco.

« Que puis-je dire? La télévision n’est tout simplement plus ce qu’elle était », dit Hahn avec un clin d’œil.

Le WandaVision la parodie arrive peu de temps avant le dernier épisode de l’émission. Après la sortie de huit épisodes, la série culminera avec ce qui sera probablement l’épisode le plus lourd de tous. Cela pourrait aussi devenir le séries finale en tant que réalisateur Matt Shakman a récemment confirmé qu’il n’était actuellement pas prévu pour Marvel Studios de produire une deuxième saison.

Heureusement, l’histoire de Wanda continuera d’être racontée une fois dans le MCU WandaVision est fini. Olsen jouera aux côtés de Benedict Cumberbatch dans la prochaine suite Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui doit sortir l’année prochaine. Shakman a également déclaré qu’il avait consulté directement Docteur Strange 2 le réalisateur Sam Raimi à propos de l’arc de l’histoire de Wanda, on s’attend donc à ce que son rôle dans ce film reprenne peu de temps après WandaVision laisse au loin.

Développé pour le petit écran par Jac Schaeffer, WandaVision a lancé la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel lors de sa première sur Disney + en janvier. Avec Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda, la série met en vedette Paul Bettany dans le rôle de Vision avec d’autres membres de la distribution, notamment Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Teyonah Parris et Evan Peters. Randall Park et Kat Dennings ont également semblé reprendre leurs rôles de MCU, et de nombreux fans ont appelé les deux à obtenir leur propre série dérivée.

Après WandaVision se termine, Disney + diffusera la nouvelle série Assemblé pour jeter un œil dans les coulisses de la création du nouveau spectacle. Cela sera suivi de la première de la prochaine émission télévisée du MCU, Le faucon et le soldat de l’hiver, qui arrivera sur le streamer le 19 mars. D’autres émissions de MCU en préparation à Disney + qui seront également à venir sont Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk, et la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…?.

Vous pouvez voir le dernier épisode de WandaVision le vendredi 5 mars sur Disney +. Cette nouvelle nous vient de The Tonight Show avec Jimmy Fallon, que vous pouvez maintenant diffuser sur Peacock.

