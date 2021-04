Fallen Order est mis à jour pour la nouvelle génération

SCELL IT Pince cheville à expansion nouvelle génération - SCELL-IT - OPTEE-KIT

Pince à expansion pour cheville M4 à M6. Son design et sa grande force de traction facilite la pose des chevilles. Poignée ergonomique : permet une pose rapide et facile, sans à-coups et sans effort. Corps en aluminium brossé : haute résistance pour tous types de chevilles. Zone d'appui Soft Touch : n'abîme pas le mur lors de l'utilisation. Expansion réglable : tenue optimale et expansion parfaite de toutes les longueurs de chevilles. Convient pour l'expansion de chevilles métalliques corps creux M4 à M6. Applications : - Brique creuse. - Parpaing. - Plaques de plâtre. Livrée avec : 10 chevilles M4, M5 et M6. Compatible avec : chevilles métalliques corps creux M4 à M6.