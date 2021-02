Fall Guys: Ultimate Knockout pour Nintendo Switch maintenant officiellement confirmé!

Outre un nouveau Port Zelda HD, Splatoon 3 et plus de surprises était là dans Méga diffusion de Nintendo un autre bon régal pour vous tous Les gars de l’automne aimerait jouer sur la console hybride. Le titre apparaît toujours dans celui-ci été pour la Nintendo Switch.

Le fabricant de matériel Nintendo, l’éditeur Devolver Digital et le studio de développement Mediatonic vont ensemble pour rendre la bataille légendaire de l’hybride de la couronne Jellybean capable. Le titre est de l’été plus exclusivement pour PS4 et PC disponible.

Ici vous pouvez le voir Bande-annonce d’annoncemontrer le jeu sur Nintendo Switch pour la première fois:

Notez que vous ne pouvez acheter le jeu numériquement qu’après sa sortie. Le jeu en a un sortie directe pour le Nintendo eShop. On ne sait pas encore si une version physique au détail suivra. Et quand il y aura une date de sortie finale pour la version Switch, vous le saurez 45secondes.fr.