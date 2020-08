Fall Guys: Ultimate Knockout, la version smartphone arrive

Dans le classement des jeux en ligne les plus populaires de ces derniers temps, un titre que personne ne connaissait jusqu’à il y a quelques semaines est en forte hausse: il est Fall Guys: Knockout ultime, un titre flamboyant dans lequel 60 joueurs s’affrontent dans une série de défis à élimination progressive et de parcours d’obstacles, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul vainqueur dans le match. Sa formule captivante et son style graphique cartoon en font un classique instantané, qui sera bientôt disponible pour jouer sur les smartphones. La nouvelle vient du développeur chinois BiliBili, qui a obtenu la licence pour le fabriquer auprès des créateurs originaux du jeu. une variante pour les smartphones.

Qu’est-ce que Fall Guys

Sorti sur PlayStation 4 et PC, Fall Guys peut être défini comme une sorte de croisement entre Fortnite et l’ancienne émission de télévision italienne Mai Dire Banzai, lui-même basé sur le château japonais de Takeshi. Dans l’émission télévisée, des hordes de candidats se sont lancées simultanément dans des défis improbables consistant en chemins diaboliques et à la limite de l’absurde; le but était simplement de pouvoir arriver à la fin de chaque test et d’affronter ensuite le boss final du programme. Les parcours d’obstacles de Fall Guys rappellent le château de Takeshi et les imitateurs que le programme a eu dans le monde entier pendant des années, tandis que le mécanisme de coup de grâce et victoire finale d’un seul participant sur le total de 60, il est tracé par la Battle Royale dont Fortnite est le représentant maximum.

Pour mélanger les deux ingrédients, nous pensons à un graphique avec un style élémentaire et ludique, un système de contrôle facile à maîtriser et un moteur physique qui fait en sorte que les participants puissent s’accrocher les uns aux autres pour s’énerver ou se traîner descendant des nombreux précipices et obstacles qui composent les sentiers. L’inclusion gratuite de Fall Guys dans le package PlayStation Plus a mis le jeu entre les mains de nombreux abonnés qui ont contribué à en parler, mais en substance, il suffisait qu’un titre qui émergeait relativement de nulle part devienne un petit phénomène de masse. .

L’arrivée sur smartphone

Les clips de Fall Guys, rebondis sur les comptes d’influenceurs et de célébrités, ont fait l’envie des utilisateurs d’autres consoles, mais pour l’instant on ne sait pas si et quand le jeu verra le jour sur Xbox One et Nintendo Switch. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que quelqu’un travaille sur une version du jeu pour smartphones qui considérait que la plate-forme cible pouvait encore avoir plus de popularité que l’original n’aurait jamais pu avoir. Le problème pour le moment est que BiliBili a obtenu la permission de développer le jeu uniquement en Chine, où on ne sait pas encore quand il sera prêt; pour savoir si des versions de Fall Guys pour smartphones destinées à d’autres pays ou des accords pour le développement de variantes destinées au marché occidental sont en préparation, il suffit d’attendre et d’espérer.