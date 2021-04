Fall Guys taquine le crossover avec un autre indie Hit Shovel Knight

Fall Guys, le jeu avec lequel tout le monde veut collaborer. Tout jeu digne de ce nom a un croisement avec le jeu de plateforme à 60 joueurs – Portal 2, Cuphead et Among Us ne sont que quelques-uns des titres représentés. Alors, quelle est la prochaine étape pour être immortalisée à la mode Jelly Bean? Eh bien, si notre titre ne l’a pas révélé, ce teaser le fait sûrement:

Pouvez-vous deviner avec qui sera notre prochaine collaboration? 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/sSdmkVLCeh – Fall Guys 🤖 Saison 4 🤖 (@FallGuysGame) 5 avril 2021

Oui, il semble que Shovel Knight se rendra bientôt chez Fall Guys. Bien qu’aucune tenue n’ait été confirmée, nous imaginons que certains des personnages les plus appréciés du jeu seront représentés, y compris bien sûr l’homme principal lui-même. Il est assez facile d’imaginer un groupe de Shovel Knights potelés faisant la queue pour affronter Fall Mountain.

Ce ne sera pas non plus le dernier croisement – nous sommes sûrs qu’il y en a beaucoup plus sur le chemin, avec le croisement Fortnite supposé et une liste de collaborations prétendument divulguée. Quoi qu’il en soit, allez-vous bercer les costumes de Shovel Knight dans Fall Guys? Creusez de l’or dans la section commentaires ci-dessous.