Fall Guys taquine la collaboration «  explosive  », qu’est-ce que cela pourrait être

Cadeaux.com Cadeau Demande Témoin - Bougie parfumée personnalisée - Veux-tu être mon témoin ?

Une bougie, c'est avant tout l'objet déco par excellence qui se glisse dans tous les intérieurs et que l'on aime regarder, sentir et allumer pour se sentir bien chez soi. Si vous vous apprêtez à demander à votre proche pour qu'il ou elle soit votre futur témoin de mariage ou la future marraine de votre enfant, alors vous détenez le petit cadeau idéal à lui offrir et réaliser en même temps votre demande. En effet, notre bougie parfumée est avant tout personnalisable du message de votre choix. Pour les plus romantiques, notre bougie s'offrira aussi dans le cadre d'une demande en mariage ou de la Saint-Valentin pour un grand effet de surprise !