Fall Guys saison 2: ce sont tous les nouveaux skins présentés

L’une des présentations les plus attendues du Gamescom 2020 C’était celui de la saison deux de Les gars de l’automne, le jeu dont tout le monde parle en ces derniers jours d’été. Les développeurs nous ont montré un petit aperçu dans lequel ils ont pu voir toutes les nouvelles que cette nouvelle saison apportera dans lequel la l’inspiration médiévale sera le protagoniste.

Dans cet article, nous allons collecter les skins qui ont été soumis et avec lequel nous pouvons personnaliser notre personnage pour nous donner du lait avec tout le monde sur le chemin de la victoire. Au total, il y a eu sept nouveaux costumes: Deux guerriers, deux Vikings, un sorcier, une sorcière et un dragon. Ce n’est pas confirmé mais la chose normale est que ces aspects sont ceux qui peuvent être débloqués complètement gratuitement niveler la passe de combat.

Près de les quatre nouveaux niveaux, ces skins seront les principales nouveautés dont on pourra profiter 6 octobre de la deuxième saison de Fall Guys. Gardez à l’esprit qu’ils prendront sûrement plus de costumes payants sous forme de DLC, comme cela s’est produit avec cette saison, donc plus de surprises peuvent être attendues. De plus, compte tenu de la popularité du jeu et du fait qu’il reste encore plus d’un mois pour l’arrivée de la nouvelle saison, il ne peut être exclu que davantage de nouvelles soient présentées à ce sujet dans les semaines à venir.

Quelle est votre skin préférée parmi les sept présentées, avec laquelle tenterez-vous de trouver les victoires souhaitées?

