Fall Guys pourrait mettre beaucoup de temps à atteindre la Xbox One

S’il y a un jeu vidéo à la mode aujourd’hui, c’est sans aucun doute Les gars de l’automne. Le titre amusant développé par Mediatonic émule un «humour jaune» et amène les joueurs à s’affronter dans une sorte de bataille royale où à la fin un seul peut gagner. Pour ce faire, ils doivent passer une série de tests variés où seuls les plus qualifiés seront classés.

Le titre est sorti sur PS4 et PC, remportant un succès retentissant sur les deux plates-formes et, bien sûr, les utilisateurs de Xbox One sont impatients de mettre la main sur le jeu. Malgré le fait que tout indique que le développeur voudra apporter son succès au plus grand nombre d’utilisateurs possible, tout semble indiquer qu’il faudra peut-être attendre un peu.

Fall Guys sur Xbox One n’est pas une priorité pour le moment

Dans un flux récent réalisé par Gary Whitta, le concepteur principal du jeu, Joe Walsh, a suggéré que bien que le jeu puisse finir par atteindre d’autres plates-formes à l’avenir votre priorité est de faire du jeu son meilleur dès maintenant, sur PS4 et PC:

À l’heure actuelle, notre véritable objectif est de rendre les jeux PlayStation et PC les meilleurs possibles. Nous devons maintenant renforcer la confiance avec la communauté et nous assurer qu’elle pense que nous pouvons soutenir ce jeu et le rendre vraiment bon. “ Donc, notre travail consiste maintenant à être comme, hé communauté, nous savons ce que vous voulez et nous écoutons et nous travaillons aussi dur que possible pour essayer de résoudre ce problème, et pour nous de dire, “maintenant, nous allons nous concentrer sur l’apporter à plus de plates-formes” n’est pas la bonne chose à faire à ce stade du développement. Cela nous rapportera plus d’argent, mais ce n’est pas ce que nous voulons faire maintenant. L’accent est mis sur l’établissement de cette relation avec la communauté

Ces déclarations sont une cruche d’eau froide pour tous ceux qui s’attendaient à ce que le titre arrive bientôt sur Xbox One, mais la vérité est que la possibilité est toujours ouverte et pourrait même atteindre la Xbox Series X. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre, et De Generation Xbox, nous vous dirons tout sur l’arrivée de Fall Guys sur les consoles Microsoft.