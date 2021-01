Fall Guys obtient de superbes costumes Doom à partir du 12 janvier

Les gars de l’automne était l’une des surprises marquantes de 2020 dans la communauté des joueurs. Il met en évidence les meilleurs aspects du jeu en ligne en groupe, où les joueurs traversent des obstacles uniques et des défis amusants niveau après niveau jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

C’est un excellent concept que la communauté a vraiment adopté depuis Les gars de l’automne publié en février de l’année dernière. Les costumes sont une autre caractéristique remarquable de ce multijoueur en ligne. Il y a une tonne de choix et c’est idéal pour les joueurs qui aiment la personnalisation personnelle.

Les joueurs peuvent rendre leurs personnages uniques de manières infinies avec la multitude de choix de costumes qui semblent continuer à grandir et à grandir chaque mois. Eh bien, de nouveaux costumes assez impressionnants arrivent Les gars de l’automne le 12 janvier. Ils sont également inspirés de Doom, avec des démons et bien sûr, le Doom Guy lui-même.

Doom éternel était une autre sortie incroyable l’année dernière et quelle meilleure façon de célébrer les deux jeux que de voir cette collaboration Fall Guys Doom se réunir. C’est toujours génial lorsque cela se produit, car cela réunit essentiellement deux fanbases pour célébrer de grands jeux vidéo.

Vous pouvez obtenir un aperçu des conceptions de costumes dans la bande-annonce ci-dessus. Ils sont plutôt parfaits par rapport aux costumes de Doom éternel, bien qu’ils soient beaucoup plus adaptés aux familles, car c’est à peu près la direction centrale que Mediatonic a prise avec ce multijoueur en ligne.

Pourtant, les costumes Doom sont assez impressionnants et devraient donner aux fanatiques de Fall Guy une autre raison de célébrer ce jeu amusant et addictif. Nous commençons tout juste 2021 et il semble Médiatonique veut garder Les gars de l’automne l’élan va fort.

Ils ont beaucoup de bons éléments sur lesquels s’appuyer. Peut-être verrons-nous d’autres collaborations de costumes à l’avenir? Une chose est sûre. Les gars de l’automne est l’endroit idéal si vous voulez affronter d’autres personnes, relever des défis uniques et profiter de principes assez hilarants basés sur la physique.

Les gars de l’automne n’est qu’un de ces jeux sur lesquels vous pouvez continuer à revenir, tout en vous amusant à essayer de gagner à tout prix. La triche a été un problème assez important depuis le lancement, mais le développeur fait tout ce qu’il peut pour le freiner et améliorer l’expérience des joueurs qui souhaitent respecter les règles.

Si le développeur continue d’améliorer le jeu et d’apporter des mises à jour de contenu remarquables, le ciel est toujours la limite pour ce multijoueur bien-aimé qui a maintenant un énorme succès.