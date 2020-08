Fall Guys met fin à une offre caritative pour créer un costume d’un million de dollars

Il n’y a pas un mois Les gars de l’automne a frappé le marché et il y a eu d’innombrables fois où nous avons dit que c’était l’une des plus grandes surprises de l’année et que c’était devenu un succès tout simplement spectaculaire. Leur communauté de joueurs est devenue incroyablement large, se remplissant de joueurs bien connus, de créateurs de contenu et de joueurs occasionnels. Mais c’est le premier des deux qui ont joué aujourd’hui après-midi.

Certains d’entre vous savent déjà qu’il y a peu de temps cela a commencé une offre de charité où qui gagnera l’enchère pourrait voir son propre costume dans Fall Guys. L’argent de la vente aux enchères ira à Effets spéciaux, une organisation à but non lucratif qui essaie d’aider ceux qui ont des difficultés à jouer aux jeux vidéo. L’enchère s’est terminée aujourd’hui et Avec surprise. Le résultat final est de 1 million de dollars.

Il s’agit d’un résultat conjoint entre quatre soumissionnaires

Pendant plusieurs jours, l’enjeu le plus élevé était plus de 500 000 € par le youtuber FGteev, mais juste deux minutes avant la fin de la période d’enchères, ils ont été G2 esports, Aim Lab, Ninja et MrBeast ceux qui ont décidé de soumissionner ensemble le grand nombre de un million de dollars. Il faut se rappeler que les quatre avaient enchéri, surtout au début de la vente aux enchères.

Et que dire de ces costumes promis? Eh bien, en effet, ils n’incluront ni plus ni moins que quatre costumes, un pour chaque enchérisseur qui a terminé la vente aux enchères. Il ne reste plus qu’à les voir bientôt, nous vous tiendrons donc informés lorsqu’ils seront révélés.

