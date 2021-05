Fall Guys: les fans attristés par le retard sur Xbox et Nintendo Switch

Elgato Game Capture HD60 Pro

Elgato Game Capture HD60 Pro, Carte PCIe x1, Permet l'enregistrement vidéo des consoles de jeux connectées sur PC, Entrée : PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch & Wii U (HDMI non crypté), Sortie : HDMI (sans délai), Résolutions soutenues : 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i & 480p, Dimensions : 122 x 56 x 14 mm, Poids : 102 g @+*Exigences du système :*@+, Windows 10 (64 bits), Processeur Intel i5-Quad 4xxx ou plus récent, Intel HD, NVIDIA GeForce GTX 600 ou version ultérieure, Emplacement PCIe x1/x4/x8/x16 disponible