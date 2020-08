Fall Guys: le succès grâce à un rêve

L’utilisation de Yellow Humor comme blague entre amis, famille ou camarades de classe et au travail était une maxime presque impossible à éviter, soit à cause de ses commentaires, de ses personnages ou de certaines situations qui faisaient éclater de rire une grande partie du pays. avec le programme japonais.

Ce n’était pas sinon pour espérer qu’après avoir longuement parlé du programme avec qui que ce soit, après avoir attendu avec impatience avec un sourire diabolique la chute du prochain participant ou l’apparition du mythique Chino Cudeiro, il n’y aurait pas quelque chose en nous qui dise: «Je veux être là, je veux participer », au même titre que qui plus et qui a moins essayé de convaincre leurs parents de parler avec le maire de la ville et de se présenter au Grand Prix. Mais ni une chose ni l’autre ne s’est produite et tout s’est avéré un plaisir à moitié gaz dont nous ne faisions pas partie à cent pour cent, ne serait-ce que comme de simples spectateurs fascinés en répétant les chapitres, en les enregistrant et en connaissant le coup exact où les protagonistes sont tombés dans le mythique zamburgers.

C’est pour cette raison que même s’il y avait des variantes pour surmonter les obstacles et les tests dans le monde des jeux vidéo – je me souviens surtout des après-midi d’été chez un ami à jouer au premier «Dorito’s Crash Course» -, l’arrivée de ‘Fall Guys’ signifiait dire avec toute la loi que nous allions participer à un humour jaune– Ou le château de Takeshi si vous préférez – où la frustration était assurée ainsi que le plaisir sans mesures.

L’inspiration du programme légendaire a été l’un des grands atouts pour que le titre Mediatonic soit devenu un véritable phénomène de masse et soit le vice constant de nombreux joueurs. L’immédiateté avec laquelle nous pouvons commencer un jeu et qui nous amène à voler tournée totalement aléatoire jusqu’à la possibilité de devenir champion Il est vital de faire participer le joueur pour qu’il puisse réaliser ce rêve qu’il ne pouvait pas réaliser dans la vraie vie, pour démontrer qu’en effet, il pourrait être une personne écrasante, un moissonneur de victoires dans ces programmes.

Il est également nécessaire de dire que le voyage dangereux que nous affronte “ Fall Guys ” est une déclaration authentique qu’il ne vaut pas la peine de connaître quelques cartes, mais de connaître les coins et recoins, chaque coin, chaque étape aussi absurde que cela puisse paraître, peut ajouter des points pour que nous ayons la couronne tant attendue entre nos mains. La couronne agit dans ‘Fall Guys’ comme une représentation du combat, de l’effort, pour utiliser le dicton “meilleure compétence que force” que plus d’un joueur ne comprend pas tout à fait avec ses poussées et ses prises.

Mais alors que le prix est la lutte pour l’effort, quelque chose que ‘Fall Guys’ enseigne constamment est d’apprendre, de savoir qu’à l’exception de l’utilisation du mal par d’autres joueurs, les défaites sont généralement plus que justes parce que nous nous sommes trompés et nous avons obtenu notre punition, tout comme dans un test d’habileté. Cette punition est passible de la défaite, mais est également un apprentissage qui, à certaines occasions, peut être inutile pour le prochain match; Il ne sert à rien d’exécuter une stratégie au niveau du Rock n ‘Roll si l’autre équipe est plus performante, si nous gâchons avec notre stratagème, ou si notre équipe ne nous aide pas à prospérer. Dans le titre il y a un prix constant qui est celui de la ruse et de savoir s’adapter à chaque situation, apprendre et désapprendre constamment et emmener chaque marathon vers le but comme un nouveau soleil qui se lève et dont nous sommes témoins.

La grande vertu de ‘Fall Guys’ est qu’avec peu de cartes, c’est précisément la variété des situations dont nous avons parlé auparavant qui nous fait participer pour revivre de nouvelles expériences dans des lieux qui semblaient déjà avoir voyagé et que nous avions parfaitement étudiés. Ces situations aident le joueur à passer par différents états, que ce soit la colère face à une perte causée par un autre joueur, la frustration d’avoir perdu à nouveau et de ne plus gagner la couronne ou l’extase parce qu’un jeu a commencé de manière horrible et où nous avons raté de peu la ligne d’arrivée est finalement devenu notre étape vers la gloire. Dans le titre, tout est possible et surtout un plaisir qui devient magique quand on le met en place avec un cadre sympa et des personnages drôles et dotés de personnalité.

Surmonter comme moyen de victoire

Autant que des situations négatives apparaissent en nous – parfois c’est inévitable – Mediatonic assure qu’il y a toujours un autre jeu, nous invitant toujours à ne pas voir comment notre personnage apparaît suivi du mot éliminé ou est expulsé de sa toute petite cabine pendant que les autres joueurs partent en vert. Dans le jeu il y a constamment cette capacité à surmonter les obstacles ce qui, cette fois, est littéralement le cas. Il y a cette lutte constante pour rêver du jour où vous arriverez le premier dans la montagne Majareta ou que la lave ne vous engloutit pas dans le niveau horrible où nous devrons l’éviter alors qu’elle monte sans cesse pour mouiller nos fragiles corps en caoutchouc. Il y a toujours ce message «un jour, vous y arriverez».

Quelque chose de merveilleux qui se passe dans le jeu est la conception de la vitesse et c’est que même si le joueur doit arriver avant un certain nombre de participants au but, la ruée, comme dans un autre des célèbres dictons de l’espagnol populaire, ne ce sont de bons conseillers. Quand il s’agit d’aller à fond sans penser à où aller ni à quoi faire, le jeu vous punit souvent d’une manière qui vous dit constamment de réfléchir, d’arrêter et de réfléchir soigneusement à vos mouvements. Quand au niveau de Dodge and Fall ou en Sur la pointe des pieds on n’avance que sans avoir une stratégie claire, le plus commun est qu’on finit par baiser le sol et le titre nous donne toujours encore et encore l’occasion d’être clair que la meilleure stratégie est non l’avoir, mais cela ne veut pas dire que nous refusons de penser à ce que nous allons faire pour passer au niveau suivant. Rusé et aller sans pause mais sans hâte prime sur vouloir tout faire à une vitesse fulgurante.

Alors, pourquoi les gars de l’automne ont-ils réussi?

Quand nous étions petits, nous rêvions de vivre une multitude d’expériences qui nous feraient trembler d’excitation et de confiance en notre talent inné pour surmonter les épreuves les plus difficiles et surmonter tout obstacle qui se dressait devant nous. ‘Les gars de l’automne’ a permis à de nombreux joueurs de réaliser ce rêve dans un style comme battle royale qui a concentré ses forces sur l’utilisation des armes et le tir et la précision sur l’habileté, la tranquillité et la connaissance comme dans le titre Mediatonic.

«Fall Guys» a réussi à occuper le marché avec une nouvelle proposition, à un moment idyllique de l’année pour cela et qui a conquis les joueurs. Le plaisir que procure le titre et les situations folles qui s’ensuivent font de ‘Fall Guys’ un lieu qui vous invite à rester, à continuer de vivre des expériences et, dans le cas de plusieurs – parmi lesquelles je dois m’inclure –pour continuer à aspirer à cette couronne qui semble ne jamais venir.

