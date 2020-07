Fall Guys : le prochain hit de 2020 ?

Fall Guys: Knockout ultime est une nouvelle version colorée du genre battle royale de Mediatonic.

Initialement annoncé à l’E3 en 2019, le jeu a eu plusieurs bêtas fermés à l’approche de son lancement. Fall Guys a pris Twitch d’assaut lors de sa dernière bêta fermée, montrant qu’il a tout le potentiel pour devenir le nouveau jeu en vogue de cette année bien morose en dehors du plateau videoludique.

Fall Guys: Ultimate Knockout, le concept

Fall Guys est battle royale qui vous confronte à 59 autres joueurs sur un immense parcours d’obstacles coloré. Certains parcours peuvent vous faire éviter des blocs en mouvement tout en évitant une immense coulée de lave qui emporte tout sur son passage. D’autres modes de jeu pourraient vous amener à faire équipe avec d’autres joueurs pour essayer de finir avec le plus d’œufs de poule avant la fin du temps imparti. Sur chaque parcours, seul un certain nombre de joueurs se qualifient, réduisant le pool jusqu’à ce que vous arriviez à la phase finale. Un seul gars en forme de jelly bean peut dès lors remporter la couronne. Le concept est barré, fun, compétitif à souhait on ve le dit !

Comment obtenir le jeu ?

Le jeu est disponible via Steam pour Windows PC. Il est également disponible pour PlayStation 4, et sera notamment inclus avec PlayStation Plus en août.

Pourquoi est ce que le titre va cartonner ?

Le jeu est amusant, et grâce à l’offre PlayStation Plus, il sera extrêmement accessible à un grand nombre de personnes. Les matchs sont rapides et à faibles enjeux, avec cinq tours au maximum, et ce n’est que si vous arrivez à la fin. Bien que les jeux de tir à la première personne ne soient pas la tasse de thé de tout le monde, la plupart des gens peuvent se lancer dans un jeu idiot qui implique principalement des plates-formes.

Les gars de l’automne est également assez amusant à regarder, ce qui signifie que ce sera bon pour les streamers. Cependant, les streamers doivent supporter un nombre intense de chagrins jusqu’à ce que le Les gars de l’automne L’équipe trouve un moyen de garder les streamers anonymes.

Fall Guys: Knockout ultime sortira le 4 août.