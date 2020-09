Fall Guys filtre cette superbe nouvelle peau légendaire à venir

Le monde de peaux dans les jeux vidéo, c’est devenu quelque chose de très quotidien. Désormais, la grande majorité des joueurs qui apprécient presque quotidiennement de nombreux titres populaires et qui sont gratuits sont très intéressés à obtenir des looks différents pour leurs personnages et à les montrer dans leurs jeux. Donc, Les gars de l’automne ne fait pas exception, et nous l’avons déjà vu avec peaux qui ont été le résultat de collaborations telles que vient de Portal, par exemple, qu’il est de retour.

D’autre part, les jeux vidéo les plus populaires souffrent également nombreuses fuites à plusieurs reprises et, encore une fois, Les gars de l’automne ce n’est pas non plus une exception. De cette façon, cela a été un peau assez attrayant celui qui a été filtré et il vise à arriver dans quelques jours. Il a été partagé par le compte Twitter Nouvelles et fuites de Fall Guys qui, comme son nom l’indique, révèle généralement un contenu sur le point d’atteindre le titre.

Nouveau skin pour Fall Guys: “Lemon Blast”

Le nom du peau c’est Explosion de citron (En anglais, nous devrons donc attendre de voir comment ils le traduisent car les traductions ne sont souvent pas littérales).

(En anglais, nous devrons donc attendre de voir comment ils le traduisent car les traductions ne sont souvent pas littérales). Il y a un total de deux variantes: l’un combine les couleurs bleu et jaune et l’autre bleu et violet.

l’un combine les couleurs bleu et jaune et l’autre bleu et violet. La rareté de ce peau pour Les gars de l’automne c’est légendaire.

c’est Pour le moment, il n’y a aucun indice sur le moment où ce skin arrivera dans le jeu. Peut-être, bien que ce soit une spéculation, il arrivera dans le magasin lors de sa prochaine mise à jour, qui est la prochaine 6 septembre.

Les gars de l’automne est disponible pour PlayStation 4 et PC, bien qu’il existe plusieurs indices sur son arrivée sur Xbox One, entre autres plates-formes. Médiatonique se soucie de garder ses joueurs frais et nouveaux, comme c’est le cas avec ce petit changement incroyable ils l’ont fait il y a à peine deux jours.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂