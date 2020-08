Fall Guys et NieR Automata? Yoko Taro et Yosuke Saito veulent démarrer une collaboration

Depuis que Les gars de l’automne débarqué sur PlayStation 4 et PC, il a repris une énorme base de joueurs. Et ce sont eux qui souhaitent et imaginent nombreuses collaborations entre le jeu de Médiatonique et d’autres titres à succès. Des dernières recréations des joueurs, nous pouvons trouver tu es spectaculaire peaux des Pokémon Blastoise, Venasaur et Charizard.

Une autre union qui serait un peu étrange et que, jusqu’à présent, personne n’a imaginée (ou, du moins, son design n’est pas devenu viral), est une collaboration entre NieR Automata et Fall Guys. Bon ça ce n’est pas si fou, depuis qu’ils sont les leurs Yoko taro et Yosuke Saito, Les principaux managers de JRPG qui Ils ont clairement indiqué qu’ils aimeraient que cette collaboration se concrétise.

A traversé une diffusion où ils ont joué Les gars de l’automne lors de l’anniversaire de Yosuke Saito. Pendant leurs jeux, ils s’assurent que souhaite une collaboration de NieR Automata avec le jeu de Médiatonique. Et si cela ne suffisait pas, Saito a également dit (que ce soit finalement vrai ou vrai) que veut parler aux développeurs. De son côté, le compte rendu officiel de Twitter du Bataille royale a été (évidemment) intéressé. Ci-dessous vous pouvez voir l’émission susmentionnée:

Et la chose ne s’arrête pas là; utilisateur Ed peur a été celui qui a partagé les paroles des développeurs de Automates NieR et le même Yoko taro l’a retweeté à côté du commentaire “S’il vous plait”. Verrons-nous enfin cette folle collaboration?

Nous vous rappelons qu’aujourd’hui il a été lancé une nouvelle mise à jour pour Fall Guys cela apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et des changements importants afin d’améliorer l’expérience de jeu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂