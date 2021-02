« Fall Guys » et « Fortnite »: ils pourraient avoir une collaboration

Il ne fait aucun doute que « Fall Guys » et « Fortnite«Ont été deux des jeux les plus populaires et les plus réussis de l’année écoulée. Dans le genre Battle Royale toujours compétitif, les deux titres se sont hissés près du sommet et ont trouvé des bases de joueurs cohérentes.

Selon les nouvelles données apparues dans le système de contenu « Fall Guys », les accessoires de Fortnite apparemment je sais ont été ajoutés au jeu.

Bien qu’il ne soit pas encore présent dans «Fall Guys», la fuite de données semble nous dire qu’un certain nombre de nouvelles combinaisons du tireur à succès d’Epic arriveront bientôt sur Ultimate Knockout.. Plus précisément, cinq skins en question sont mentionnés et comprennent Chef d’équipe Llama, Peely, Bunny Brawler, Ripley et Cuddle.

Séparé de fuite générale trouvée ici, on ne sait pas grand-chose d’autre au moment où cette collaboration pourrait avoir lieu.

Bien sûr, s’il y a futures mises à jour à propos de cette collaboration, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles de Médiatonique ou Jeux épiques.