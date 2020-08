Fall Guys et Fortnite fusionnent dans ces skins imaginés par les fans

Fortnite C’est “le jeu du moment” depuis son arrivée sur le marché en 2017. Cependant, il y a moins d’un mois, un autre titre est apparu qui a donné la grande surprise, et ce n’est autre que Les gars de l’automne, qui devient immensément populaire. Dans le Bataille royale de Jeux épiques On a vu une infinité de collaborations (sans aller plus loin, la nouvelle saison est une collaboration en soi avec Merveille), dans le jeu de Médiatonique nous en avons vu, mais nous n’avons pas eu le temps d’en voir beaucoup plus. Comment il serait une collaboration entre Fortnite et Fall Guys?

Et c’est exactement ce que l’utilisateur a imaginé nxtpyne, qui à plusieurs reprises a partagé de nombreux arts conceptuels sur peaux de Fortnite. De plus, vous avez maintenant créé ongle peau pour Fall Guys et qu’il pourrait être choisi en trois couleurs. Est peau est inspiré par peaux de Fortnite appels Squishy, ​​visqueux et violet squishy, dont le premier est devenu particulièrement populaire dans le Battle Pass de la saison 1 du chapitre 2 de Fortnite.

Le résultat ne pourrait pas être ou se combiner mieux avec l’esthétique colorée Bataille royale de Retournez numérique. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Finirons-nous jamais par voir une collaboration entre les deux jeux? Probablement oui, car à de nombreuses reprises nous avons vu Médiatonique très ouvert d’esprit lors de la collaboration avec de nombreuses entreprises, y compris Jeux épiques, celui qui à ses côtés a fait des collaborations sans fin et il n’y aurait aucune raison de dire non à Les gars de l’automne. En tout cas, c’est spéculatif, il ne reste donc plus qu’à attendre que l’une des deux entreprises finisse par annoncer une supposée collaboration.

