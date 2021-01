Fall Guys et Doom unissent leurs forces dans une nouvelle collaboration

Les univers Fall Guys et Doom unissent leurs forces pour la première fois avec des combinaisons spéciales pour la bataille royale multijoueur.

C’était sans aucun doute le match de l’été pour beaucoup et continue de viser haut. Le succès de Mediatonic avec sa proposition multijoueur en ligne a séduit beaucoup et les collaborations ne tarderaient pas à arriver. Pendant quelques mois, il n’y avait pas de nouvelles sur ce front jusqu’à ce que des franchises comme Godzilla et des influenceurs fassent leur apparition. Mais même dans ce contexte historique, beaucoup d’entre nous n’avaient pas de travail avec Bethesda. La première collaboration officielle qu’ils feront ensemble sera assembler Fall Guys et Doom, comme annoncé via Twitter.

Ce fut une longue fuite de données, même si cela reste une agréable surprise. Toute la journée, ils ont fait des mentions et ont laissé tomber que cela viendrait bientôt. Avec le tweet susmentionné et un autre de plus montrant le premier des trois costumes C’est officiel: Fall Guys et Doom vont collaborer très prochainement.

Voici un aperçu d’une bande-annonce sur une collaboration que nous faisons avec un jeu que vous reconnaîtrez… 👀 Nous révélerons le PREMIER costume sur le stream de ce soir alors que nous nous affronterons @Médiatonique Contre. @bethesda 18h (Royaume-Uni / GMT) https://t.co/dcCNmquz5p 👑 SAISIR ET TOMBER, JUSQU’À CE QUE C’EST FAIT 👑 pic.twitter.com/pFFAQ455KV – Fall Guys ❄️ Saison 3 maintenant disponible! (@FallGuysGame) 5 janvier 2021

L’arrivée de l’univers démoniaque avec le multijoueur en ligne se produira avec trois costumes à collectionner dans le jeu vidéo. Ceux-ci représentent le Cyber ​​Démon, le Cacodémon et le distingué Doom Guy. Il conviendra que le Slayer prenne ce nom pour le crossover et fasse ainsi partie du groupe à tomber match après match jusqu’à ce qu’un gagnant soit trouvé. Comme on dit dans le tweet, saisissez et déposez jusqu’à ce que vous ayez terminé: une référence à la phrase mythique déchirer et déchirer, jusqu’à ce que ce soit fait.

Reste à voir tous les costumes en action, car nous n’avons qu’un petit regard sur le premier mentionné. Aussi Reste à voir si Fall Guys et Doom feront une autre collaboration Dans la franchise FPS, tout reste à voir. En ce moment, nous avons beaucoup de raisons de nous amuser pendant ces mois froids avec le fantastique Doom Eternal.