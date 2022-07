Fall Guys est illimité sur Epic mais ne sera pas disponible sur Steam

Il a été informé que Fall Guys sera gratuit aujourd’hui, le 21 juin, et sera également disponible sur Epic Games Store.

À la base même de la libération de la presse, un détail mineur a été attribué que le jeu disparaîtrait également de Steam

Bien que ceux qui possèdent déjà une copie du jeu sur Steam continueront d’acquérir les mises à jour exactes en tant que joueurs d’Epic Store. C’est arrivé, et maintenant vous pouvez télécharger gratuitement Fall Guys sur EGS.

Le jeu fera également ses débuts sur plusieurs consoles, ce que je mentionne car le jeu propose désormais un jeu croisé et une progression croisée sur toutes les plateformes. Donc, si vous aimez le jeu et qu’il est très amusant à petites doses, il y a de fortes chances qu’il y ait un nombre considérable de personnes ici pour l’essayer dans les prochaines semaines.

La relance du jeu F2P s’accompagne d’une relance des saisons, d’une nouvelle monnaie du jeu (Show-Bucks) et d’un nouveau système de progression. La récente « Saison 1 » s’appelle Free For All et comprend une arène géante avec les derniers événements et lieux.

Les joueurs existants ont reçu le « Legacy Pack », qui comprend le Season 1 Pass et un tas de produits cosmétiques. Malgré cela, de nombreux joueurs sont mécontents qu’un jeu auparavant premium devienne gratuit. Bien sûr, ils y ont droit, mais étant donné que le jeu était en vente pour 20 € (sorti le 20 août 2020), l’inconvénient est que l’afflux de nouveaux joueurs maintiendra Fall Guys en vie beaucoup plus longtemps.

Après avoir acquis le développeur Mediatonic par Epic Games, ce changement de prix a toujours semblé inévitable, rendant Rocket League freemium après avoir reçu le développeur Psyonix en 2019. Fall Guys n’a jamais été conçu comme un jeu de service en direct, mais depuis son succès, c’est devenu une sorte de Fortnite- lite avec des tonnes d’options cosmétiques et de croisements de marques. En tant que joueur, je suis légèrement ennuyé par de si petites choses, mais c’est ainsi, et il gardera Fall Guys dans des haricots magiques pour les années à venir.