Fall Guys dévoile de nouveaux skins (et de l’or) après la mise à jour 2.5

Aujourd’hui a été une journée intéressante et satisfaisante pour tous les joueurs qui apprécient jour après jour Les gars de l’automne, une des plus grosses surprises de l’année en matière de jeux vidéo. Et c’est qu’il a reçu le mise à jour 2.5, aussi appelé Mise à jour de mi-saison, qui a été chargé avec actualités, corrections de bugs et nouvelles fonctionnalités.

Mais beaucoup d’entre vous savent qu’il est courant de voir comment plusieurs jeux bien connus, après avoir reçu une mise à jour, ajoutent des détails au code qui n’ont pas encore été confirmés, de sorte que le dataminers ne manquez pas une chance de plonger dans le code Les gars de l’automne pour mettre vos bottes après la mise à jour susmentionnée. Et ils ont trouvé de nouveaux peaux.

Peaux d’or dans Fall Guys?

La chose la plus curieuse à propos de cette fuite est de ne pas voir ce que peaux que nous ne savions pas, mais variantes d’or de peaux déjà connu. Ces costumes ont été partagés sur une photo par le célèbre dataminer Shiina, et il mentionne lui-même qu’il a trouvé des variantes en or de certains peaux déjà connu mais quoi il ne sait pas vraiment comment elles fonctionneront ni comment elles seront réalisées.

Alors pour l’instant, c’est un mystère ce que ces nouveaux peaux or de Les gars de l’automne. Ils peuvent probablement être atteints grâce à quelques défis qui sont terminés en portant ces tenues, ou ils apparaîtront simplement dans la boutique du jeu éventuellement. Mais ce n’est que spéculatif, nous resterons donc à l’écoute pour vous informer de la confirmation sur cette question.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂