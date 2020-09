Fall Guys dévoile bientôt des changements surprenants sur les cartes de jeux vidéo

Les gars de l’automne a déjà réussi à être un succès. Le jeu vidéo de Médiatonique Il a été placé comme l’un des titres les plus populaires aujourd’hui et entraîne des millions de joueurs et encore plus de téléspectateurs sur des plateformes de streaming telles que Tic. Et maintenant, à l’approche de la saison 2, les responsables Ils ont révélé un changement surprenant qui arrivera bientôt au travail et qu’ils ont appelé “Big yeetus“.

C’est le compte officiel qui a montré cette nouvelle en vidéo. Apparemment, d’après la vidéo présentée, Big Yeetus fera en sorte que certaines cartes reçoivent des changements aléatoires de temps en temps, rendant les jeux encore moins prévisibles et plus excitants. Le cas spécifique qui a été montré est celui de la carte Vertigo Height, à laquelle un petit marteau a été ajouté à la fin pour raccourcir (ou perdre) beaucoup de temps et une pluie de pastèques non présentes dans la version originale de la carte. Vous pouvez le voir ci-dessous par vous-même.

J’ai une FUITE ÉPICÉE pour vous tous Nous travaillons sur un petit quelque chose que nous avons appelé … BIGYEETUS Big Yeetus apparaîtra au hasard dans les niveaux – pour faire bouger les choses Big Yeetus est neutre chaotique Big Yeetus n’est pas ton ami Big Yeetus n’est pas votre ennemi pic.twitter.com/nIBBKcf5qM – Guys d’automne 👑 (@FallGuysGame) 2 septembre 2020

Comme expliqué par les responsables, ce système est en cours d’élaboration et de nombreux détails sur son fonctionnement restent à connaître finalement. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard mais tout indique que Big Yeetus pourrait être l’une des grandes nouveautés de la saison 2, ainsi que les cartes et les costumes annoncés il y a des semaines.

Nous vous rappelons que la saison 2 de Les gars de l’automne Il arrivera le 6 octobre avec un thème médiéval. Pour le moment a été annoncé que cette nouvelle saison apportera au moins quatre nouvelles cartes, ainsi que des costumes spéciaux inspirés de ce thème. Nous sommes impatients d’entendre plus de détails dans les semaines à venir à l’approche de la date de sortie de la nouvelle saison.

