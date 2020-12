Fall Guys Developers annonce quatre nouveaux costumes sur le thème des vacances

Médiatonique affiché 4 tenues neuves concernant Les gars de l’automne en période 3 sur ses comptes de réseaux sociaux aujourd’hui. Les joueurs auront certainement 4 nouvelles tenues à débloquer.

Une toute nouvelle tenue de chandelier a été divulguée sur Twitter, et un renne joyeux a également fait son lancement sur Instagram. Les adeptes de TikTok ont ​​obtenu le tout premier aperçu de la tenue Yeti, et les individus Discord ont également obtenu le premier examen de la dernière tenue, qui est un vêtement impérial idéal pour les joueurs notables.

BOUGIE Attention aux autres:

La tenue Candlestick a été spécifiquement exposée sur Twitter et offre également à chaque personnalité une apparence recouverte de cire unique en son genre. Le haut de la tenue comprend une mèche allumée, cependant, ce n’est probablement pas un risque d’incendie.

Le renne costumé a été dévoilé pour la première fois sur Instagram et permet aux joueurs de jouer le rôle de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. La tenue se compose du fameux nez rouge, d’une tenue de cerf complète, ainsi que d’une joyeuse cloche autour du cou.

Les clients de TikTok ont ​​obtenu la première considération de la tenue Yeti, qui comprend une barbe complète ainsi que des membres non rasés. La tenue comprend en outre un bonnet idéal pour l’hiver.

La dernière tenue a été exposée sur le principal Les gars de l’automne serveur Web de disharmonie. Il comprend une coiffe distincte ainsi qu’une tenue qui ressemble à une reine ou une princesse.

Pour plus de contexte, c’est le bug dont nous parlons… Je pense que nous prenons « Fall Guys » beaucoup trop littéralement lol Solution de contournement pour le moment – je pense que l’émission principale est sûre 👀 https://t.co/S8SrcyVvQ5 – Guys d’automne 👑 (@FallGuysGame) 5 décembre 2020

Leur tweet officiel d’annonce se lit simplement, « CANDLE », avec tous leurs liens de médias sociaux, y compris Discord. Mediatonic a bien communiqué avec sa base de fans pour coordonner les bugs et les améliorations du jeu. Récemment, les développeurs ont abordé le début du bug du jeu selon lequel les joueurs commencent dans les airs et, au fur et à mesure que le compte à rebours se termine, les joueurs sont immédiatement éliminés dès le départ.

Les développeurs ont également taquiné leur fanbase d’un prochain CONDAMNER-peau liée pour la Les gars de l’automne. Le tweet a également reçu une réponse du fonctionnaire CONDAMNER compte aussi. Le jeu autrefois dominant a pris une pente descendante en raison de la sortie d’autres jeux et de la perte d’intérêt des joueurs pour sa rejouabilité. le Fall Guys: Knockout ultime chaîne sur Twitch reçoit quelque part parmi les 5000 téléspectateurs, loin de sa chronologie de battage médiatique. Mais avec plus de contenu et des partenariats potentiels, Mediatonic peut redonner vie à ses jours de gloire.

Mediatonic n’a en fait pas dévoilé le premier jour de Les gars de l’automne période 3, cependant, ce sera probablement rapidement, en pensant aux nouvelles tenues sur le thème des vacances. Les toutes nouvelles tenues seront certainement plus que probablement incluses dans le magasin d’objets, alors assurez-vous de conserver vos couronnes afin de pouvoir acquérir les nouveaux vêtements.