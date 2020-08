Fall Guys consolide son succès et dépasse déjà les 7 millions d’exemplaires vendus sur Steam

Au cours des dernières semaines, aucun jeu n’a été plus en vogue que Les gars de l’automne. L’extraordinaire et unique Battle Royale de Médiatonique et Retour numérique Ce fut l’un des lancements les plus réussis de toute l’année, combinant une quantité incroyable de joueurs sur leurs serveurs et battre un grand nombre de records. De son premier jour de disponibilité à aujourd’hui, le produit a atteint des notes étonnantes et, maintenant, après être devenu le jeu vidéo le plus téléchargé de l’histoire de PlayStation Plus, Nous avons découvert que vous avez atteint un autre jalon.

Plus précisément, le distributeur a annoncé que la livraison a déjà dépassé les 7 millions d’unités vendues sur Steam. En relation avec cette agréable surprise, l’étude créative a partagé quelques mots à travers son compte Twitter, dans lequel ils ont déclaré: “Nous en sommes complètement surpris! C’est tellement incroyable et accablant de voir combien de personnes, de tous âges, du monde entier, ont apprécié Les gars de l’automne! Toute l’équipe Mediatonic et Devolver Digital vous est très reconnaissante pour votre soutien! Ils sont les meilleurs!“.

Et c’est cela, jour après jour, Les gars de l’automne Il est mis à jour avec une régularité remarquable pour divertir ses consommateurs, ce qui en fait l’un des multijoueurs les plus populaires aujourd’hui. Par conséquent, il est prévu que sa disponibilité unique sur PC et PlayStation 4 cédera la place aux versions de Xbox One et de Nintendo Switch, mais rien n’est encore confirmé.

