Fall Guys aura un nouvel événement de collaboration avec Sonic the Hedgehog

Une nouvelle photo leakée du jeu vidéo »Les gars de l’automne » vient de confirmer un » événement thématique » à venirSonic l’hérisson ». Grâce à une publication sur Twitter, un utilisateur a révélé ce qui arrivera dans la boutique en jeu. Jeux épiquesmontrant quatre images dans lesquelles vous pouvez voir un costume de Super Sonic, Sonic the Hedgehog, Knuckles, Tails et Dr. Eggman, qui peuvent être achetés pour des haricots, la monnaie du jeu.

La fuite confirme également la liste des défis intitulée » Sonic’s Adventure », où les joueurs devront relever une série de défis pour gagner des récompenses. La liste est complétée par 10 quêtes, dont certaines impliquent de collecter des anneaux pour relever des défis, qui récompenseront les joueurs avec une plaque signalétique sur le thème de Sonic, un motif de personnage, des chaussures de Sonic et des pièces bonus.

» Fall Guys » est devenu gratuit le 21 juin 2022 lorsque le jeu s’est étendu à d’autres plates-formes et était auparavant exclusif à PC et PlayStation 4. Le jeu est désormais jouable sur toutes les consoles de la génération actuelle, y compris PlayStation 5 et Nintendo Switch. Bien que sa sortie originale date de 2020, son édition gratuite était considérée comme l’un des plus gros jeux vidéo à sortir en juin 2022.

Le jeu vidéo multijoueur concerne des personnages de forme ovale qui devront surmonter une variété de défis, passer des tours et changer de mini-jeux sélectionnés au hasard, avec des courses, des sauts sur des plates-formes, entre autres.

Le premier jeu »Sonic the Hedgehog » est sorti en 1991 et son succès a déclenché une série de jeux qui sont sortis tout au long des années 1990 et au début des années 2000. La franchise a acquis une reconnaissance et une popularité généralisées au cours des 30 dernières années, puis ayant un adaptation de film d’action en direct en 2020, devenant le film le plus rentable basé sur un jeu vidéo de l’histoire.

La suite a dépassé la popularité de la première, battant le record précédemment établi par la franchise, et un troisième film et une série dérivée sont actuellement en développement.

N’oubliez pas de jouer à »Fall Guys » entre le 11 et le 15 août pour pouvoir jouer à l’événement Sonic et obtenir les skins des personnages. Actuellement, vous pouvez télécharger et jouer à »Fall Guys » entièrement gratuitement.