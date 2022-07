Fall Guys affiche des résultats impressionnants après le passage au modèle F2P

Un jeu de plateforme coloré avec des éléments de la bataille royale, Fall Guys, est devenu gratuit sur toutes les plateformes le 21 juin. Le même jour, le jeu est lancé pour la première fois sur le Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Change de console.

Selon les résultats des 48 premières heures après la transition vers le modèle F2P, l’audience du hit a dépassé 20 millions de personnes, et ce train de battage médiatique ne peut pas être arrêté.

Dans un nouveau billet, Médiatonique est ravi d’annoncer que plus de 50 millions de personnes ont joué à son jeu au cours des deux semaines qui ont suivi sa transition vers le shareware et les nouvelles plateformes. Les créateurs ont remercié les joueurs et ont qualifié le résultat d’incroyable.

La relance de Fall Guys free-to-play et multi-plateforme la semaine dernière a causé des problèmes de serveur qui ont empêché les joueurs de trouver des matchs. Un problème similaire s’est produit lors du premier lancement du jeu pour Playstation 4 et Steam en 2020.

Fall Guys a été ajouté à l’écosystème Epic l’année dernière lorsque Epic Games a acquis Mediatonic. Par conséquent, les joueurs doivent se connecter avec un compte Epic Games pour jouer au jeu.

Fall Guys a également été supprimé du magasin Steam et n’est désormais disponible que sur Epic Games Store.

Anciennement connu sous le nom de Fall Guys: Ultimate Knockout, le jeu propose 60 joueurs contrôlant des créatures collantes et s’affrontant dans des mini-jeux sélectionnés au hasard alors qu’ils tentent de survivre. Certains joueurs sont éliminés après chaque tour, et le dernier debout est le vainqueur.

Selon l’agrégateur de critiques Metacritic, les Fall Guys ont reçu des critiques « généralement favorables » lors de leur première sortie sur PC et PS4, avec des éloges pour le gameplay. Ce fut un succès commercial, gagnant plus de 1,5 million de joueurs actifs dans les 24 heures suivant sa sortie.

En août 2020, Fall Guys avait publié le jeu mensuel PS Plus le plus téléchargé.