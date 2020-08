Fall Guys a déjà réussi à vendre deux millions d’exemplaires sur Steam seul

Bien qu’en été, nous pouvons être un peu secs en termes de sorties de haut calibre, il ne manque jamais de jeux qui, oui ou oui, nous font sourire ou nous font nous amuser comme jamais auparavant, étant l’un des derniers à arriver sur le marché, celui connu sous le nom de Fall Guys. .

Ce nouveau titre est arrivé sur PC et également sur les consoles PS4 il y a quelques jours à peine, bien qu’il ait connu un début un peu difficile en raison de pannes de serveur en raison du nombre massif de personnes entrant en même temps, il semble que le jeu fonctionne déjà comme il se doit. et être apprécié par de nombreux joueurs.

Fall Guys est déjà un succès sur Steam

Sans aucun doute, nous pouvons dire que les gens de Mediatonic ont réussi à frapper la vedette avec ce nouveau jeu, car il attire non seulement pour son esthétique insouciante et humoristique, mais aussi que tout est fait pour être aussi absurde que amusant, pour ce qui est dommage que les joueurs Xbox One n’aient pas pu en profiter sur nos consoles, même si les choses pourraient changer à l’avenir.

Et c’est qu’avec Fall Guys, les choses semblent très bien se passer, car ce n’est que sur la plate-forme Steam qu’il a réussi à atteindre leun chiffre de deux millions d’exemplaires vendus, tout cela en une semaine seulement de son lancement sur la plateforme, donc bien que nous ne puissions pas connaître le chiffre qui a été réalisé sur PS4, nous sommes clairement confrontés à quelque chose qui peut être qualifié de grand succès, ce qui augmente les chances de voir une version pour les consoles Xbox dans un proche avenir.

L’incroyable équipe @Médiatonique et le super froid @FallGuysGame communauté a mis en place des chiffres sauvages en seulement une semaine! Un grand merci à tous pour toutes les bonnes vibrations de jellybean. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS – Devolver Digital (@devolverdigital) 10 août 2020

Fall Guys a définitivement de la chance et nous espérons qu’il continuera à se vendre plus au fil du temps, tout comme nous espérons voir ce titre sur plus de plates-formes afin que plus de joueurs puissent en profiter.