Falcon et le soldat de l’hiver ont-ils créé une torsion encore plus grande de Sharon Carter?

Après six semaines passionnantes,Le faucon et le soldat de l’hiver a terminé sa course. Comme la plupart des choses dans l’univers cinématographique Marvel, il a bouclé son récit tout en laissant de nombreux fils en suspens pour les projets futurs. Un personnage particulièrement intéressant après la finale est Sharon Carter d’Emily VanCamp. Pour dire le moins, son personnage est radicalement remodelé par les événements de la série et elle pense être une grande partie du MCU à l’avenir. Mais la série a-t-elle préparé Carter pour une tournure encore plus grande sur toute la ligne?

Que s’est-il passé avec Sharon Carter dans The Falcon And the Winter Soldier?

Avertissement: SPOILERS à venir pour Le faucon et le soldat de l’hiver. Procéder avec prudence. Le Sharon Carter que nous rattrapons dans la série n’est pas le même Sharon Carter avec lequel nous nous sommes arrêtés dans Captain America: guerre civile. Suite à sa participation aux événements de ce film, elle est devenue une criminelle et une fugitive. Plus autorisé aux États-Unis, Carter a commencé à opérer dans le monde souterrain ténébreux de Madripoor. Ce n’est plus la nièce boutonnée de Peggy Carter. C’est une personne endurcie et louche qui est devenue féroce et connectée à de grands criminels.

De plus, la finale a confirmé une théorie populaire, Sharon Carter se révélant être le soi-disant Power Broker. Mais Sharon a aidé Sam, qui a assumé le rôle de notre nouveau Captain America, et Bucky arrêter les Flag Smashers. Elle a également pris une balle pour son problème. Pour dire le moins, c’est devenu une situation compliquée.

Le grand tour de Sharon dans la scène du faucon et du soldat d’hiver

Les choses sont devenues encore plus sinueuses dans la grande scène post-crédits de la série. Parce que, à première vue, il est apparu que Sharon Carter avait joué un rôle important dans l’arrêt des Flag Smashers, le gouvernement américain lui a offert un pardon complet. En réalité, elle a joué un rôle important dans la création de tout le gâchis. De plus, Carter a été réintégré à la CIA. Lors de son audition, Carter a exprimé sa gratitude et il semblait que tout allait bien.

Mais alors, alors qu’elle quitte le bâtiment, nous avons un flash d’un sourire diabolique directement à la caméra. L’agent Carter nouvellement réintégré prend alors le téléphone, parlant à un criminel inconnu à l’autre bout de la ligne. Elle demande qu’ils «commencent à aligner nos acheteurs» car ils ont désormais accès aux armes et autres biens gouvernementaux. Sharon Carter est complètement diabolique maintenant. Ou est-ce qu’elle? Cela nous amène à la question de la possibilité d’une plus grande torsion à venir.

Sharon Carter est-elle un Skrull?

Les Skrulls, la race extraterrestre métamorphosée qui peut se déguiser en toute personne introduite dans Captain Marvel, ne sont pas encore terminées dans le MCU. UNE Invasion secrète série est en préparation pour Disney +. On sait déjà que le Talos de Ben Mendelsohn est de retour. Les Skrulls étaient une grande partie des bandes dessinées et on s’attend à ce qu’ils soient une grande partie de la série. Avec Nick Fury de Samuel L.Jackson au centre de Invasion secrète, il pourrait être logique que Sharon Carter apparaisse également dans la série. Sur ce, la question doit être posée; Sharon Carter est-elle secrètement un Skrull?

Oui, il est logique que Sharon Carter ait été évincée par les États-Unis pour ses crimes. Mais il semble également possible que ses copains super-héros auraient pu l’aider d’une manière ou d’une autre. Sans parler du fait que le Sharon Carter que nous connaissions ne pouvait pas aller aussi loin dans l’autre sens. Nous parlons de la nièce de Peggy Carter. Si cela a été révélé sur toute la ligne, peut-être dans Invasion secrète, ou même Capitaine Marvel 2, que Carter était bien un Skrull lors des événements de Le faucon et le soldat de l’hiver, cela expliquerait beaucoup.

Certes, cela soulève d’autres questions. Où est la vraie Sharon Carter? À qui ce Skrull pouvait-il parler au téléphone? Quelle est cette fin de partie de Skrull? Pour l’instant, il nous reste plus de questions que de réponses. Le faucon et le soldat de l’hiver est maintenant disponible sur l’application de streaming Disney +.

