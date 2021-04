« Falcon and the Winter Soldier » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Disney Plus

Après la fin de la première saison de « Le faucon et le soldat de l’hiver»(« Falcon and the Winter Soldier »), un deuxième volet de la série Marvel et Disney Plus semble inévitable, puisque le dernier épisode a laissé de nombreux fils remarquables qui pourraient bien être racontés dans de nouveaux chapitres.

Auparavant, il a été révélé que certaines émissions auront une deuxième saison, mais on ne sait pas ce qu’elles seront. De plus, Kevin Feige a révélé que des idées pour le deuxième opus de « Falcon and the Winter Soldier » ont été discutées, même si ce n’est une garantie de rien, le succès de la série pourrait assurer un renouveau.

En revanche, à la fin de la première saison, le nouveau titre du programme est affiché: « Captain America et le soldat de l’hiver». C’est parce que Sam Wilson a finalement décidé de perpétuer l’héritage de Steve Rogers et de devenir le nouveau Captain America. Il serait donc logique que le nom de l’émission change pour la saison deux.

Sam est devenu le nouveau Captain America (Photo: Disney + / Marvel)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DE «FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

À la fin de la première saison de « Le faucon et le soldat de l’hiverSam accepta le bouclier de Captain America et tout ce qu’il impliquait, tandis que Bucky achevait sa rédemption. Dans la scène post-crédits, Sam obtient à Sharon Carter le sursis qu’il lui a promis dans les épisodes précédents de la série. merveille Oui Disney PlusDe plus, ils lui proposent un nouvel emploi.

Peu de temps après, l’agent double passe un appel confirmant qu’elle aura désormais accès aux informations secrètes du gouvernement et qu’elle est prête à les vendre.

Mais à qui parle Sharon? L’explication la plus simple et la plus probable est celle de vos followers ou supporters. En tant que Power Broker, Sharon a plusieurs personnes sous son contrôle et semble en ordonner à l’une d’entre elles de préparer ses clients à une guerre d’enchères à venir. Au lieu que Sharon ait à gérer des peintures coûteuses ou à recréer des super soldats, elle est sur le point de commencer à vendre des objets et des informations encore plus précieux à l’avenir.

Peut-être que les Thunderbolts ou les Dark Avengers pourraient être la menace centrale à laquelle Sam et Bucky devront faire face au cours de la saison deux. John Walker, qui a adopté le nom d’agent américain, est également en attente.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE «LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»

La deuxième saison de « Faucon et le soldat de l’hiver»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER 2 »

Si une deuxième saison de « Le faucon et le soldat de l’hiver”Anthony Mackie et Sebastian Stan reprendront probablement leur rôle de Sam Wilson et Bucky Barnes. Les deux acteurs ont précédemment signé des contrats à long terme pour des apparitions dans des projets de la MCU.

De plus, Wyatt Russell est susceptible de revenir en tant que John Walker, Emily VanCamp en tant que Sharon Carter, Julia Louis-Dreyfus en tant que Valentina Allegra de Fontaine et Daniel Brühl en tant que Baron Zemo.

QUAND LA SAISON 2 DE «LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER» SERA-T-ELLE SORTIE?

Considérant que la deuxième saison de « Le faucon et le soldat de l’hiver« Le tournage pourrait commencer à la fin de 2021 ou au début de 2022, de nouveaux épisodes devraient être diffusés en première Disney Plus dans les derniers mois de 2022 ou même en 2023.