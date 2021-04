« Falcon and the Winter Soldier »: explication de la scène post-crédits

« Faucon et le soldat de l’hiverLa finale comprend une scène post-crédits qui établit l’avenir de Sharon Carter en tant que Power Broker, ainsi qu’un possible futur film mystère MCU. C’est ce que cela signifie pour l’univers cinématographique Marvel. Le dernier épisode de la dernière série MCU Disney + a amené les multiples intrigues de la série à une tête dramatique. Sam Wilson est officiellement devenu Captain America et a travaillé avec Bucky Barnes pour arrêter les violentes attaques de Flag-Smashers.

Studios Marvel a conclu la première saison de « Le faucon et le soldat de l’hiver», Qui a reçu un nouveau titre de Capitaine Amérique Oui « Le soldat d’Hiver » au générique, avec une résolution et des blagues pour l’avenir. Sam est généralement accepté comme le nouveau Capitaine Amérique, Bucky il fait la paix avec tous les noms de sa liste, John Walker devient Agent des États-Unis avec l’aide de Contessa Valentina Allegra de Fontaine, et l’histoire de Isaiah Bradley est ajouté à l’affichage du Capitaine Amérique.

Il montre également le Baron Zemo emprisonné dans Le radeau et confirmez que Sharon Carter c’est lui Courtier de puissance. De toutes ces histoires, la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver » suivez le dernier. Pas de plans officiels pour la saison deux, un film de suivi ou une confirmation de l’endroit où ces personnages apparaîtront ensuite, la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver » il aurait pu aller dans de nombreuses directions différentes.

Studios Marvel a finalement décidé de se moquer de l’avenir de Sharon Carter avec la scène et explorez comment obtenir pardon pour votre rôle dans «Captain America: Civil War» vous attendiez. Mais que s’est-il passé exactement dans la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver« et quelles implications cela a-t-il pour l’avenir de MCU, notamment en termes de futur film? Voici une ventilation de la séquence post-crédits.

EXPLICATION DE SCÈNE POST-CRÉDIT « LE FAUCON ET LE SOLDAT D’HIVER »

1. L’appel de Sharon Carter

Sharon Carter a prouvé qu’elle cache plus qu’il n’y paraît (Photo: Disney Plus)

Après quoi Sharon Carter reçoit son plein pardon du gouvernement de la Etats-Unis., La scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver « taquine leurs plans avec un appel téléphonique. Sharon entamez immédiatement une conversation avec un destinataire inconnu et explorez la richesse des ressources qui seront bientôt à votre disposition. Elle dit que les super-soldats sont peut-être hors de la table en ce moment, mais qu’elle aura bientôt un accès complet à « Secrets du gouvernement, armes prototypes, peu importe ».

Sharon Vous voulez que la personne sur l’autre ligne commence à chercher des acheteurs pour ce que vous pourrez bientôt vendre et mentionne qu’il devrait y en avoir pour tout le monde. L’émission n’inclut aucun son de l’autre côté de cet appel téléphonique, ce qui laisse un mystère quant à savoir avec qui il est en contact. Sharon ici. Alors avec qui est-il Sharon au téléphone dans la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver »? L’explication la plus simple et la plus probable est celle de vos followers ou supporters.

Sharon Carter a montré qu’elle était du côté du bien au début, mais ils ont ensuite montré leurs véritables intentions (Photo: Disney Plus)

Aucun échange de dialogue entre Sharon et l’autre personne en ligne, l’appel apparaît comme si elle donnait des ordres. Quoi Courtier de puissance, Sharon Il a plusieurs personnes sous son contrôle et semble ordonner à l’un d’entre eux de préparer ses clients à une guerre d’enchères à venir. À la place de Sharon Vous devez faire face à des peintures coûteuses ou recréer de super soldats, vous êtes sur le point de commencer à vendre des objets et des informations encore plus précieux à l’avenir.

Puisqu’il n’y a pas de réponse claire sur qui appeler Sharon, il y a toujours la possibilité que Studios Marvel révèlent une connexion plus significative dans le futur. Il ne semble pas que Valentina Allegra de Fontaine Oui Sharon Carter travaillent ensemble, et ce serait étrange si merveille retard dans la divulgation de cette relation de travail. Si quelqu’un de plus important qu’un des hommes de main de Courtier de puissance est sur l’autre ligne de l’appel Sharon, un futur projet de MCU pour éclairer davantage la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver ».

2. Pour qui Sharon Carter travaille dans la phase 4

Sharon Carter travaille pour quelqu’un d’autre à la fin de la série (Photo: Disney Plus)

Les nouveaux plans Sharon Quoi Courtier de puissance Ils sont rendus possibles par votre pardon et la moquerie que vous allez retourner travailler pour votre ancien employeur. La configuration de Sharon travailler sur son « ancienne division » soulève à nouveau la question de savoir pour qui exactement travaillera-t-il après la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver ».

Sharon Elle est mieux connue comme un ancien agent de BOUCLIER dans la MCUCela pourrait-il être un signe que BOUCLIER il reste encore? L’organisation d’espionnage n’a pas fait partie de la MCU depuis qu’il s’est effondré en « Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver « , même si les agents de BOUCLIER techniquement, ils l’ont relancé plusieurs fois. Bien que la plupart des fans croyaient que ÉPÉE sera le remplacement de BOUCLIER de MCU À l’avenir, il est possible que les deux organisations existent.

Sharon a des liens profonds avec BOUCLIER dans la bande dessinée et en devient même le directeur pendant un certain temps, il est donc possible que Studios Marvel Je l’envoie sur un chemin similaire maintenant. Cependant, la réintégration de Sharon dans son ancienne division pourrait également être une référence à la INC. Après la chute de BOUCLIER, Sharon a immédiatement commencé à s’entraîner pour rejoindre le INC et a été affilié avec eux pour « Captain America: guerre civile « . C’est ainsi qu’ils l’ont attribué à Centre commun contre le terrorisme.

Travaillait-elle toujours pour quelqu’un d’autre ou n’est-elle pas la même Sharon que les fans connaissaient? (Photo: Disney Plus)

Puisqu’il s’agissait de son dernier lieu de travail avant qu’elle ne devienne fugitive, cela aussi pourrait prendre fin Sharon. contrairement à BOUCLIER, la INC a toujours été présent dans le MCU. Alors que les bandes dessinées feraient remarquer que BOUCLIER est la réponse à l’avenir de Sharon, son histoire dans les films rend tout aussi probable que le INC pas l’endroit où Sharon indiqué ci-dessous. Il y a aussi la question de savoir si Sharon Carter elle travaille pour quelqu’un d’autre, même quand elle était le courtier en énergie.

Vous avez peut-être eu de nombreux contacts depuis que vous êtes Agent 13, mais le Courtier de puissance il avait une portée et des ressources bien au-delà de quelqu’un qui avait été ostracisé par son gouvernement. Votre parrain pourrait-il être le même sponsor que le Contessa, qui a un intérêt direct dans son propre pouvoir joue dans le MCU? Serait-ce le moyen d’introduire une nouvelle menace au niveau humain, comme un chiffre similaire à Norman Osborn? Il a tellement soutenu Thunderbolts en équipe Vengeurs sombres avant, et cela pourrait être une suite intéressante de « Le faucon et le soldat de l’hiver. »

3. Le MCU met en place une infiltration Hydra répétée pour un nouveau film

Hydra pourrait être celle derrière tout cela (Photo: Disney Plus)

Peu importe pour quelle organisation et quel employeur précédent Sharon Carter enfin se mettre au travail, la scène post-crédits de « Le faucon et le soldat de l’hiver » il prépare maintenant une rediffusion de l’infiltration Hydra. Hydra a passé des décennies à inonder secrètement les rangs des BOUCLIER avec ses fidèles fans attendant le bon moment pour le vaincre. Ces événements ont eu lieu en « Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver » et ils ont vu Sharon faire face à la tentative de prise de contrôle de Hydre.

Au lieu de continuer à lutter pour la liberté et les agences gouvernementales américaines, il semble que Sharon retire une page du playbook de Hydre en envahissant le INC ou un BOUCLIER revitalisé. Cependant, le plan Sharon Cela ne semble pas tourner autour du démantèlement de toute organisation que vous rejoignez. Tout ce que vous semblez vouloir, ce sont des ressources plus nombreuses et de meilleure qualité à vendre à vos différents clients.

le MCU pourrait adopter de multiples approches avec cette histoire et les conséquences de la nouvelle position de pouvoir de Sharon. Nous pourrions voir l’influence de Sharon Quoi Courtier de puissance répartis sur plusieurs projets et années, faisant d’elle une méchante majeure. Il y a des menaces intergalactiques et multiverselles massives à l’horizon, mais MCU il a encore besoin d’une menace fondée sur ses héros terrestres. Sharon Cela pourrait devenir cela et fournir aux futurs méchants la technologie, le pouvoir et les ressources nécessaires pour rendre la vie plus difficile aux héros du MCU.

Sharon Carter pourrait travailler pour Hydra (Photo: Disney Plus)

Elle pourrait facilement travailler avec le Contessa de Julia Louis-Dreyfus pour constituer une équipe alternative à la Avengers, comme les Vengeurs sombres ou la Thunderbolts, à partir d’une position au sein du gouvernement pour s’appuyer sur eux pour une approbation officielle.

Peut-être Sharon Carter pourrait devenir une figure clé dans toute équipe de méchants qui semble déjà établie, mettant en place une confrontation avec le Avengers récemment rénové en « Les Avengers 5 ″? Il est également possible que la dernière infiltration gouvernementale vise à construire une invasion secrète.

La série Disney + traitera de l’invasion de Skrulls s’il ressemble aux bandes dessinées sur lesquelles il est basé. Cela ne veut pas dire que Sharon Carter être secrètement un SkrullBien que cela puisse expliquer davantage ses changements de personnage dramatiques, ses plans d’infiltration pourraient très bien s’intégrer dans une histoire qui devrait être alimentée par la paranoïa et la méfiance.

Pour l’instant, les fans devront peut-être attendre Studios Marvel annoncer officiellement la suite Sharon Carter pour avoir une idée claire de ce que la scène post-crédits « Le faucon et le soldat de l’hiver » signifie vraiment pour la grande image de la MCU.