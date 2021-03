« Falcon and the Winter Soldier » EN LIGNE: comment et à quelle heure voir la première de la nouvelle série Disney +

Après le succès de « WandaVision », Marvel et Disney Plus sortiront « Le faucon et le soldat de l’hiver»(« Falcon and the Winter Soldier ») ce vendredi 19 mars. La nouvelle mini-série MCU montrera le meilleur ami de Captain America et le super-héros auquel il a donné son bouclier pour travailler ensemble pour lutter contre une nouvelle menace mondiale.

La fiction, créée par avec Malcolm Spellman et dirigée par Kari Skogland, met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan, et ils sont rejoints par Daniel Brühl, Emily VanCamp et Wyatt Russell.

« Le faucon et le soldat de l’hiver»Comprendra six épisodes, qui ont été tournés depuis octobre 2019 à Atlanta, en Géorgie, puis la production a été transférée en République tchèque et début mars 2020 a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, les enregistrements ont repris en septembre 2020 à Atlanta et en octobre en République tchèque.

À QUELLE HEURE ET COMMENT VOYEZ-VOUS «LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

Le premier chapitre de « Le faucon et le soldat de l’hiver»Sera publié ce vendredi 19 mars 2021 jusqu’à Disney Plus.

Quant aux horaires, ils seront les mêmes que les neuf épisodes de « WandaVision« , Selon le pays, c’est-à-dire en Espagne, »Faucon et le soldat de l’hiver»Sera disponible à partir de 9 heures, comme en France, en Italie, en Allemagne et en Suède.

Mexique, Costa Rica, El Salvador et Nicaragua: à partir de 2h00.

Pérou, Équateur, Panama et Colombie: à partir de 3h00.

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil: à partir de 5h00.

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico et la zone Est des États-Unis: à partir de 4h00

BANDE-ANNONCE DE « LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER »

QUE SE PASSE-T-IL DANS «LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

La description officielle de Disney Plus note que, «après les événements de Avengers: Fin de partie, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) se réunissent dans une aventure mondiale qui teste leurs compétences et leur patience dans The Falcon et The Marvel Studios ‘ Soldat d’Hiver « .

Apparemment, dans les aperçus de la série, Bucky rencontrera Zemo, qui est apparu pour la première fois dans « Avengers: Fin de partie », et finira apparemment par aider Sam et Bucky, même si cela pourrait aussi être un piège. En outre, Batroc the Leaper sera impliqué d’une manière ou d’une autre.