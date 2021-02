‘Falcon and the Winter Soldier’ ​​et le nouveau de M. Night Shyamalan montrent leurs premières bandes-annonces lors de la diffusion du Super Bowl

Traditionnellement, la célébration du Super Bowl impliquait un déluge de remorques pendant les pauses publicitaires C’est le moment où de nombreuses sociétés de production ont profité de l’occasion pour visionner en avant-première nombre de leurs films les plus attendus.. Mais cette année n’est pas traditionnelle et 2021 est encore inconnue, du moins en ce qui concerne les sorties en salles. En dehors de certaines productions que nous connaissions déjà, comme ‘Rapide 9(qui a actuellement un an de retard sur sa date initialement prévue), seules deux grandes premières sont apparues dans le Super Bowl.

L’une d’elles, de manière significative, est une série télévisée sur Disney + (qui a également montré des images de l’imminence «Stripe and the Last Dragon»). Il est le prochain épisode de la franchise MCU: «Falcon and the Winter Soldier». L’autre, une première traditionnelle dans les salles destinées à l’été: «Old» de M. Night Shyamalan, qu’il faudra voir si dans des moments aussi difficiles il continue de conserver le crochet commercial récupéré avec «Glass (Cristal)» et «Multiple». Ce sont vos remorques.

Faucon et le soldat de l’hiver

Au-delà de quelques combats et de la révélation du méchant du rôle (Zemo, l’ennemi classique de Captain America, que nous avons déjà rencontré dans ‘The Winter Soldier’), la grande annonce dans cette bande-annonce est la date de première de la série: 19 mars, ne laissant pratiquement aucun répit après la fin de «Scarlet Witch and the Vision», dans une première saison de six épisodes. Anthony Mackie et Sebastian Stan récupèrent leurs personnages des Avengers avec une série absolument continue avec le ton et le style des films MCU. Nous en saurons également plus sur John F. Walker, l’homme qui pourrait être le successeur de Captain America.

Vieux

Beaucoup plus cryptique est la bande-annonce du nouveau M. Night Shyamalan, annoncée il y a quelques mois à peine et inspirée de la bande dessinée ‘Sandcastle’. La découverte d’un cadavre sur une plage française est le déclencheur d’un phénomène étrange qui a à voir avec le passage du temps d’une manière différente dans cette région. Le Mexicain Gael García Bernal dirige le casting d’un film dont la première était prévue pour fin février mais qui se déroule, pour le moment, jusqu’au 23 juillet.