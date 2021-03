Falcon a le bouclier de Captain America, mais Anthony Mackie est-il prêt à embrasser le pouvoir?

Au bout du Avengers: Fin de partie, Steve Rogers a officiellement pris sa retraite de son rôle de Captain America et a transmis son bouclier emblématique à Sam Wilson alias The Falcon, joué par Anthony Mackie. Dans une interview avec Variety, Mackie a pesé sur l’occasion mémorable où Sam a accepté l’héritage de Captain America, et ce que ce moment signifiait pour lui personnellement en tant qu’acteur.

«J’ai été vraiment surpris et affecté par l’idée de possiblement obtenir le bouclier et de devenir Captain America. Je suis dans ce domaine depuis longtemps, et je l’ai fait comme ils l’avaient dit que vous étiez censé le faire. Je ne l’ai pas fait. n’allez pas à LA et dites: «Rendez-moi célèbre». Je suis allé à l’école de théâtre, j’ai fait Off Broadway, j’ai fait des films indépendants et j’ai gravi les échelons. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette merde se manifeste comme elle l’a fait, et j’en suis extrêmement heureuse. «

Les répercussions du départ de Steve et de Sam devenant le nouveau propriétaire du bouclier Captain America seront explorées en détail dans le prochain spectacle Disney +, Le faucon et le soldat de l’hiver. Selon le showrunner MCU Kevin Feige, la série explorera la nature de l’héritage laissé par Steve Rogers et comment cela affecterait quelqu’un comme Sam.

« Soudainement, ce qui avait été un passage classique du flambeau d’un héros à un autre à la fin de ‘Endgame’ est devenu une ouverture de notre potentiel pour raconter toute une histoire à ce sujet. Qu’est-ce que cela signifie vraiment pour quelqu’un d’entrer dans ces des chaussures, et pas seulement quelqu’un mais un homme noir de nos jours? «

Peu de détails sont actuellement connus sur Le faucon et le soldat de l’hiver, mis à part le fait que nous verrons des visages familiers. Outre Sam et Bucky Barnes alias The Winter Soldier, la série verra également le retour de l’agent du SHIELD Sharon Carter et du méchant Baron Zemo, qui poursuit sa mission de débarrasser le monde des super-héros.

Bien que le personnage de Sam occupera le devant de la scène, et la bande-annonce de Le faucon et le soldat de l’hiver a montré à Sam s’entraîner à lancer le bouclier emblématique, il n’est toujours pas clair si le Falcon s’appellera désormais officiellement Captain America à l’avenir. Dans une interview précédente, Anthony Mackie avait souligné que même si Fin du jeu s’est terminé avec Steve léguant son bouclier à Sam, ce dernier n’a pas encore officiellement accepté le titre de Captain America.

« À la fin de Avengers: Fin de partie, Sam n’a jamais accepté le bouclier. Sam n’a jamais dit qu’il allait être Capitaine Amérique. Ainsi, dans la série, vous apprenez qui sera Captain America, à qui le bouclier est transmis et où nous allons à partir de là. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série sortira le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle provient de Variety.

