Falcom nous montre un teaser pour Kuro no Kiseki

La nouvelle bande-annonce de The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki nous laisse avec de la musique, de l’action et des scénarios. Mais bien sûr, tout pour le Japon.

Les héros des Aventures de Falcom ont une toute nouvelle vidéo pour nous donner de longues dents. Il s’agit d’un Bande-annonce de The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki qui, comme vous pouvez l’imaginer, ne s’adresse qu’au public japonais (malgré des textes en anglais).

Le montage sert à donner un petit aperçu des aventures que nous aurons dans la République de Calvard, les protagonistes et, comme nous le sommes, l’apparence stellaire occasionnelle de vieilles connaissances. Qu’on ne dise pas que les jeux ne s’interconnectent pas. Mais pas seulement ça. Ils en profitent également pour annoncer les éditions spéciales du titre et son contenu supplémentaire.

Le titre sortira cette année au Japon. En fait, les Japonais le verront exclusivement sur PlayStation 4 vers le 30 septembre. Nous espérons qu’ils finiront par l’apporter le plus tôt possible. Mais heureusement ou malheureusement, avant ce match, il y en a un autre qui n’est même pas annoncé en Occident.

Nous parlons de The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki. Le jeu est le premier à être un titre solo qui reliera les sagas Erebonia, Liberln et Crossbell au nouveau de Calvard commençant par Kuro no Kiseki. En fait, Hajimari no Kiseki sera, dans un premier temps, le dernier à nous apporter le traditionnel système de combat au tour par tour de la saga.

Et c’est que, rappelons-le, l’un des grands changements qui nous attendent avec Kuro no Kiseki est, précisément, ce changement dans le système de combat qui nous a tant intrigués. Il faudra voir comment il évolue soit en l’important (et sans même en connaître l’histoire) soit en attendant qu’il soit annoncé dans ces terres si éloignées des Japonais.

Lequel choisirez-vous ?