Falcom conscient de la demande étrangère pour un nouveau jeu de pistes Kuro no Kiseki, mentionne une version PS5 potentielle

Mec, ce dernier jeu Trails a l’air vraiment bien, n’est-ce pas ? Intitulé Kuro no Kiseki, il sort sur PlayStation 4 cette semaine même au Japon, et il se déroule après l’excellente série Trails of Cold Steel. C’est à peu près la prochaine évolution de la franchise de longue date de Falcom, The Legend of Heroes.

Quoi qu’il en soit, depuis son annonce, les fans occidentaux réfléchissent à un éventuel lancement en dehors du Japon. Au moment de la rédaction, il n’y a pas eu de mot officiel, même si NIS America a confirmé qu’il publiera quatre Trails des titres en 2022 et 2023, y compris les deux jeux Crossbell, la suite de Cold Steel Trails into Reverie et The Legend of Nayuta: Boundless Trails.

Mais il y a encore de l’espoir. Dans une récente interview avec Famitsu – comme rapporté par Nintendo Enthusiast – le président de Falcom, Toshihiro Kondo, a reconnu la « demande étrangère » pour Kuro no Kiseki, lorsqu’on lui a posé des questions sur une version potentielle du jeu PS5.

il est probable que nous volonté finalement obtenir Kuro no Kiseki ici dans l’Ouest, mais en regardant le calendrier de publication susmentionné de NIS America pour la localisation d’autres jeux Trails, cela pourrait être un longue temps jusqu’à ce qu’il arrive enfin. Espérons que l’éditeur pourra l’insérer le plus tôt possible, car il y a un réel battage médiatique autour de ce nouvel opus.