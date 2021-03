Falcom annonce l’anime pour Trails of Cold Steel, la saga Erebonia

Falcom a annoncé son nouveau projet The Legend of Heroes. L’anime Trails of Cold Steel.

Falcom fait des annonces à gauche et à droite pour l’une de ses plus grandes franchises. Si nous connaissions récemment la date PC de la dernière livraison sur nos terres, nous avons aujourd’hui un nouveau projet en cours. Et c’est plus curieux. UNE Trails of Cold Steel anime. Autrement dit, la saga complète d’Erebonia.

La nouvelle nous a pris avec le cul à l’envers mais nous vous avons déjà prévenu que le projet ne sera pas vu dans Télévisions japonaises jusqu’à l’année prochaine, 2022. Aussi, donnez les noms des quatre entreprises qui vont faire du projet une réalité. Il s’agira de UserJoy Technology, Funimation Global Group, SYOU et NADA Holdings.

Comme on peut le voir, il semble que la distribution sera supportée par Funimation, mais pour le reste des détails, pour le moment il n’y a rien de confirmé ou annoncé. Plus que tout, nous pouvons spéculer sur qui va s’occuper de quoi.

Cet anime deviendra le deuxième projet animé de la saga Trails. Le premier était une série d’OVA qui ont été libérés lors du premier des arcs, Trails of Cold Steel. Au-delà, il y a des mangas, des chapitres spéciaux ou similaires, mais rien au format animation.

La saga de Sentiers d’acier froid C’est le plus long à ce jour de Falcom. Il y a eu quatre jeux comptant les aventures et mésaventures de Rean et de classe VII et la guerre civile d’Erebonia. De plus, c’est un tracé qui « ferme » plus ou moins les arcs des tranches précédentes. D’un côté Sentiers du ciel (la saga Liberl) et de l’autre Sentiers de zéro Oui Sentiers vers Azure (La saga Crossbell).

Ils donneront plus de détails à l’avenir, mais si c’est une consolation, nous ne nous attendons pas à un anime de 12 épisodes. Sinon, tout sera un peu précipité.