L’une des productions dont on a beaucoup parlé et qui est très à l’écoute via la plate-forme Netflix est intitulé « Faux profil”. La fiction raconte l’histoire de Camila, une jeune femme qui retrouve son prince charmant grâce à une application de rencontre. En ce sens, nous comptons ici les applications possibles que la femme aurait utilisées.

Créé en La Colombie pour Pablo Illanèsla série « Faux profil» est sorti fin mai en Netflix et depuis lors, il a accroché le public avec ses épisodes passionnants.

Cette production réussie a la participation d’acteurs de renom tels que Manuela González, Víctor Mallarino, Mauricio Henao, Lincoln Palomeque, entre autres.

L’intrigue se concentre sur Camillepersonnage joué par Caroline Mirandaqui décide de s’aventurer dans le monde des applications de rencontres virtuelles pour trouver l’amour de sa vie sans imaginer que ce qu’elle trouverait serait bien plus que cela, car cela la mènera à des situations dangereuses dont elle ne pourra pas sortir dehors.

« False profile » est une série colombienne très populaire sur Netflix (Photo : Netflix)

L’HISTOIRE DE CAMILIA

Camille c’est une jeune femme qui lui est dévouée emploi déjà son famille; Cependant, s’apercevant qu’elle est très seule, elle décide de rencontrer l’homme supposé idéal par le biais d’un application de rencontres. Après avoir conversé avec plusieurs candidats, il a trouvé l’illusion en un seul.

Cependant, tout va changer pour elle lorsqu’elle découvre qu’elle a été trompée. Pour cette raison, il décide de planifier sa vengeance.

Carolina Miranda dans le rôle de Camila Román dans la série colombienne « False Profile » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QU’UNE APPLICATION DE RENCONTRE ?

A l’époque où le technologie Il avance à pas de géant, il est très courant que les amitiés ou les relations dépassent l’écran d’un ordinateur, d’un téléphone portable ou d’une tablette.

Ces applications ou appelées applications sont utilisées pour rechercher des personnes ayant le même mêmes intérêts que la vôtre. Selon Acimut Psychologie, ceux-ci servent à trouver des personnes avec qui entretenir rapport sexuel, trouver un partenaire ou simplement consulter les profils de plusieurs personnes. Il précise également qu’il en existe plusieurs types :

Applications pour rencontrer des gens à ce jour.

Applications pour trouver un partenaire.

Applications pour avoir des relations sexuelles sporadiques.

Applications pour faire des rencontres extraconjugales.

LES APPLICATIONS DE RENCONTRE QUE CAMILA A POSSIBLEMENT UTILISÉES

Sur Internet, il y a une infinité applications de rencontres que beaucoup de gens utilisent et que nous plaçant dans le contexte de Camille de la série « Faux profil» elle aurait pu utiliser. Selon les tendances numériques, nous pouvons trouver:

Étincelle

Étincelle est l’application développée pour le public en Amérique latine et est utilisée par les hommes et les femmes pour partager leurs intérêts et démarrer des conversations en ligne.

Comment ça marche? Pour communiquer avec une autre personne, faites simplement glisser l’écran vers la droite avec votre doigt. Si l’autre personne veut discuter avec vous, elle fera de même et entamera le dialogue.

Il convient de noter qu’ils vous donnent une version d’essai et que vous devrez ensuite payer 10 € par mois pour l’utiliser.

Application Spark (Photo : Google Play Store)

flirter

Ce applications Il se caractérise par un contact immédiat avec la personne uniquement en balayant l’écran. Les utilisateurs de cette application sont connectés en fonction des intérêts du moteur de recherche.

Un détail important est que vous n’avez que 15 minutes pour démarrer une conversation ou vous perdrez votre chance. Quelque chose de nouveau dans cette application est qu’elle élimine les faux profils, empêche de prendre des captures d’écran ou d’enregistrer des conversations. La version premium de l’application coûte 10 € par mois.

Application Flirtini (Photo : Google Play Store)

Tinder

Tinder C’est une application très connue dans le monde entier. Grâce à cette application, vous pouvez rencontrer des gens de n’importe où sur la planète avec un intérêt pour les moteurs de recherche.

Pour créer votre profil, vous devez avoir plus de 18 ans et écrire un paragraphe avec vos caractéristiques qui vous définissent en tant que personne. Vous devez également indiquer vos intérêts, placer votre photo, votre nom et plus d’informations.

Application Tinder (Photo : AFP)

Curtine

Comparé à d’autres applications de rencontres où vous ne voyez que la personne par photo avec Curtine les utilisateurs pourront voir leur ami d’intérêt par vidéo avec des chats vidéo.

De cette façon, il y aura plus de sécurité quant à l’identité de l’autre personne avec qui vous parlez, car vous pourrez la voir en temps réel. Actuellement, l’application est réservée aux personnes possédant des appareils iOS.

Courant d’application (Photo : iOS)

nuit

Pour ceux dont les intérêts vont au-delà d’une simple conversation pour trouver un partenaire est venu nuit. L’application a été créée pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’astrologie.

C’est-à-dire que l’application recherche des personnes selon votre date de naissance, votre signe et vous donne également des détails sur votre personnalité pour ensuite contacter des personnes proches de chez vous.

App Nuit (Photo : Google play store)

EXISTE-T-IL D’AUTRES APPLICATIONS DE RENCONTRE ?

La réponse est oui. Actuellement, il existe de nombreuses applications de rencontres. Parmi eux nous avons :

Lanterne

kippo

Son

Purée de pomme de terre

okCupidon

sentier des fées

salut bébé

Filtrer

XO