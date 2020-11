Faizon Love poursuit l’affiche de la retraite universelle sur les couples pour discrimination présumée

Universal Pictures est dans l’eau chaude avec l’acteur et comédien Fiazon Love poursuivant le studio pour des allégations de discrimination raciale. Concernant l’implication de Love dans la comédie romantique de 2009 Retraite en couple, le procès a été déposé mercredi de cette semaine. La plainte découle des modifications apportées à l’affiche à l’étranger du film, qui supprime complètement les noms et les images de Love et de sa co-star Kali Hawk alors que toutes leurs co-stars blanches restent.

Amour de Faizon affirme que le changement des affiches était délibéré, car si Universal n’avait aucun problème à présenter des acteurs et des personnages noirs, ils auraient choisi de les séparer au moment de promouvoir le film auprès d’un public international. Love allègue également que lorsqu’il a interrogé Universal à propos du changement, le studio a joué le bête, ce qui crie «l’arrogance blanche à Hollywood».

« Ce n’était pas un accident, ce n’était pas » Hé, nous n’avons plus d’encre noire « », a plaisanté Love à TMZ, expliquant les détails de l’affaire. «Pour dire cela, ‘Nous allons vous mettre dans le film, et nous allons le promouvoir, mais je ne pense pas que quiconque vous connaisse à l’étranger.’ D’accord, disons que personne ne me connaît à l’étranger. Comment vont-ils me connaître? Pourquoi m’avez-vous choisi dans votre film dont vous savez qu’il ira à l’étranger? Cela n’a aucun sens. «

Aujourd’hui, Love s’ouvre publiquement sur la controverse, après avoir officiellement déposé son procès pour discrimination contre le studio. Déclarant que John Boyega avait fait face à la même situation pendant que Disney faisait la promotion Guerres des étoiles, Love dit qu’il aurait souhaité qu’il se prononce plus tôt. L’acteur dit qu’il l’a d’abord laissé glisser lorsque le producteur Scott Stuber lui a dit que l’affiche modifiée serait retirée de la circulation et que l’ancien président Adam Fogelson a également promis plus de rôles pour Love dans les futurs films Universal. Aucun des deux ne s’est jamais produit, ce qui a finalement conduit au dépôt du nouveau procès de Love cette semaine.

Réalisé par Peter Billingsley et écrit par Jon Favreau, Dana Fox et la star Vince Vaughn, Retraite en couple est sorti en salles en 2009. Le film suit quatre couples en vacances dans une île tropicale, avec une variété de manigances hilarantes qui s’ensuivent. Un couple est là pour travailler spécifiquement sur leur mariage, tandis que les autres veulent juste profiter de leur séjour au paradis. Love et Hawk sont l’un des quatre couples, avec leurs co-stars dont Vaughn et Malin Akerman; Jon Favreau et Kristin Davis; et Jason Bateman et Kristen Bell. Jean Reno joue également le rôle de fondateur et thérapeute principal de la station.

L’amour a continué à agir fréquemment au cours des années depuis son apparition dans Retraite en couple. Il a récemment joué dans une suite de Bulletproof, reprenant le rôle joué par Damon Wayans dans l’original, et est également apparu dans la comédie Robert DeNiro La guerre avec grand-père. Love a également toujours joué des rôles dans des séries télévisées populaires, telles que Noirâtre, Vrais maris d’Hollywood, et Step Up: High Water. Pour le moment, Universal n’a pas officiellement commenté le procès intenté contre eux par Love. Cette nouvelle nous vient de TMZ.