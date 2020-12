Faizon Love blâme la récente vague de violence parmi les rappeurs sur Jay-z

Le comédien Faizon Love doit se réveiller en colère contre les rappeurs de la côte Est. Il a notoirement accusé Jay-Z d’embellir son passé de trafiquant de drogue et s’est engagé avec Cam’ron à ce sujet.

Love a ensuite appelé Dave East un faux Crip à plusieurs reprises.

Dans son dernier reproche, Love a blâmé Jay-Z sur les récentes violences parmi les rappeurs. Cette année, Pop Smoke, King Von, MO3 et une foule de rappeurs moins connus ont été tués, tandis que Benny The Butcher et Boosie Badazz ont tous deux survécu à leurs récentes fusillades. [Jump to 3:27 mark]

« Je le critique parce que c’est un peu sa faute », a déclaré Love sur VladTV à propos de Hov. «Jay-Z crée ce seigneur de la drogue, je suis un trafiquant de drogue, je suis un seigneur de la drogue. Ces enfants sont comme: ‘Nous devons le faire aussi.’ Ne sachant pas que tout ça est inventé merde … Pouvez-vous imaginer Jay-Z combattre quelqu’un dans la rue? Quelqu’un le gifle, prend sa cocaïne, qu’est-ce qu’il va faire? «

